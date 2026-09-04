تهرانی: چین در تمام دوران تحریم در کنار ایران بوده است

مهدی تهرانی، معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی در رابطه با روابط ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره روابط ایران و چین و مواضع پکن در قبال جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: چینی‌ها قرارداد راهبردی ۲۵ ساله با ایران دارند و در طول تمام این سال‌ها، بزرگ‌ترین شریک تجاری و راهبردی ایران بوده‌اند.

وی افزود: چین در تمام سال‌های تحریم و در تمام دوران‌های سختی، هیچ‌گاه نگاهی به تمامیت ارضی ایران نداشته و طمعی نسبت به کشور ما نداشته است. چین همواره در کنار ایران بوده و یار و یاور ایران محسوب شده است.

معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه منافع مشترک راهبردی میان ایران و چین برقرار است، گفت: این منافع مشترک در برابر بلوک غرب نیز وجود دارد. در همین ایام جنگ رمضان و پیش از آن، به‌ویژه از زمان جنگ ۱۲ روزه، نمایندگان چین در سازمان‌های بین‌المللی بارها بر مخالفت خود با تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تأکید کرده‌اند.

تهرانی ادامه داد: چین در مجامع بین‌المللی به تحریم‌های ایران رأی منفی داده و در برابر بلوک غرب، آمریکا و رویکرد برخی کشورهای اروپایی ایستاده است. مشخصاً منافع راهبردی چین با ایران مشترک و یکسان است.

وی با اشاره به تحولات هفته گذشته در اجلاس گروه ۲۰ اظهار کرد: همین هفته گذشته، زمانی که وزیر خزانه‌داری رژیم تروریستی آمریکا از کشورهای اروپایی که با تحریم‌های آمریکا همراهی می‌کنند تشکر کرد، هنوز ۷۲ ساعت از این موضوع نگذشته بود که نماینده چین در این اجلاس بیانیه پایانی را امضا نکرد و مخالفت خود را با تحریم‌های ایران اعلام کرد.

معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: بنابراین، وضعیت چین و ایران یک وضعیت تثبیت‌شده است و موضوعی مربوط به امروز و دیروز یا صرفاً این ایام نیست؛ بلکه همواره بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، چین بوده است.

تهرانی خاطرنشان کرد: چین همواره بیشترین منابع مالی و اقتصادی را برای ایران فراهم کرده است. منتها یک موضوع وجود دارد و آن اینکه چینی‌ها اهل ایجاد بمب خبری یا مطرح کردن روابط خود با ایران به‌صورت شعاری و بزرگ نیستند.

وی افزود: طبیعتاً زمانی که ایران در شرایط تحریمی قرار دارد، تمایل طرف چینی این است که اقداماتی را که با ایران انجام می‌دهد، بدون سروصدا و بدون هیاهوی خبری انجام دهد.

تهرانی گفت: همین موضوع باعث می‌شود در بسیاری از مواقع، مردم دو کشور اصلاً در جریان تبادلات اقتصادی میان دو کشور نباشند و حتی از هماهنگی‌های نظامی دو کشور نیز اطلاع نداشته باشند.

وی تصریح کرد: البته نباید هم این مسائل در سطح عمومی مطرح شود. کسانی که باید در جریان باشند، می‌دانند که روابط ایران و چین تا چه اندازه تنگاتنگ و طولانی‌مدت است و چه مدت است که این روابط امتداد دارد.