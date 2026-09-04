رئیس اتاق تعاون اصفهان: اقتصاد کشور باید از دولتی بودن خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله بهرامی پیش از ظهر جمعه همزمان با آغاز هفته تعاون در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) اصفهان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر اقتصاد مقاومتی و نقش مردم در اقتصاد تأکید کرده‌اند و تحقق این رویکرد نیازمند خروج اقتصاد از حالت دولتی و میدان دادن به مردم است.

وی افزود: تعاون تنها یک روش اقتصادی نیست، بلکه یک فرهنگ و باور مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است؛ در این الگو، منافع فرد و جامعه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد و سرمایه‌های خرد افراد می‌تواند به سرمایه‌ای بزرگ و اثرگذار تبدیل شود.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با بیان اینکه اقتصاد تعاونی می‌تواند پایه مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد، گفت: امروز کمتر کارشناسی ضرورت حرکت اقتصاد بر محور مردم را انکار می‌کند، چراکه حضور مردم در اقتصاد موجب افزایش تاب‌آوری کشور در برابر فشارهای خارجی می‌شود.

بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است

بهرامی با اشاره به قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: بر اساس قانون، سهم بخش تعاون ۲۵ درصد، بخش خصوصی ۵۵ درصد و بخش دولتی ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است، اما در عمل بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد و سهم بخش خصوصی و تعاون بسیار کمتر از ظرفیت قانونی است.

وی ادامه داد: دولتی ماندن اقتصاد یکی از مهم‌ترین موانع توسعه کشور است و باید با تقویت بخش‌های تعاونی و خصوصی، زمینه حضور بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: اصفهان از گذشته یکی از پایه‌های اقتصاد کشور بوده و در سال گذشته در حوزه‌هایی از جمله گردشگری، خدمات سلامت، بازرگانی و صنعت موفق به کسب رتبه‌های برتر کشور شده است.

وی همچنین از کسب رتبه‌های برتر ملی توسط سه تعاونی مسکن استان اصفهان خبر داد و افزود: حمایت دولت و نظام از بخش تعاون ضروری است و باید از ظرفیت‌های قانونی این بخش برای تحقق اهداف اقتصادی کشور استفاده شود.

۱۲ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها در اصفهان در حال ساخت است

بهرامی با اشاره به عملکرد تعاونی‌های استان در حوزه مسکن اظهار کرد: سال گذشته نخستین اجلاس سرمایه‌گذاری مسکن استان اصفهان برگزار شد که این رویداد به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شد و امسال نیز چهار استان دیگر این الگو را اجرا می‌کنند.

وی افزود: دومین اجلاس سرمایه‌گذاری مسکن استان اصفهان نیز پاییز امسال برگزار خواهد شد.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان، مسکن را یکی از پیشران‌های اقتصادی دانست و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌های استان در دست اجراست که بخشی از آنها برای کارکنان دولت، کارگران، فرهنگیان و سایر اقشار ساخته می‌شود.

افتتاح ۵۶ تعاونی و ایجاد ۱۴۶ فرصت شغلی

بهرامی با اشاره به عملکرد یک‌ساله بخش تعاون استان اظهار کرد: سال گذشته ۵۶ تعاونی با عضویت یک هزار و ۷۳۳ نفر و سرمایه‌گذاری بیش از ۳۸۰ میلیارد تومان در استان افتتاح شد که زمینه اشتغال ۱۴۶ نفر را فراهم کرد.

وی افزود: همچنین ۶ هزار و ۷۹۴ نفر-ساعت آموزش در حوزه تعاون برگزار شد و اصفهان از نظر تعداد تعاونی‌های افتتاح‌شده، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجادشده، رتبه نخست کشور را به دست آورد.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان از رشد صادرات تعاونی‌های استان نیز خبر داد و گفت: تعاونی‌های اصفهان در سال گذشته ۱۴۶ میلیون دلار صادرات داشتند که نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

پرداخت ۱۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون

بهرامی با اشاره به همکاری سه مجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و اتاق تعاون اظهار کرد: این مجموعه‌ها در قالب یک مثلث همراهی، نقش مهمی در پشتیبانی از تعاونی‌های استان دارند.

وی افزود: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی این بخش، سال گذشته ۱۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق شعب استان پرداخت کرد که بخشی از این تسهیلات نیز به متقاضیان خارج از بخش تعاون اختصاص یافت.

رئیس اتاق تعاون اصفهان ادامه داد: در حوزه محرومیت‌زدایی نیز ۱۰۸ مورد تسهیلات قرض‌الحسنه با معرفی به مجموعه‌هایی مانند کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد شهید پرداخت شد که برای ۴۸۸ نفر اشتغال ایجاد کرد.

وی همچنین از انجام ۹۹ فعالیت در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خبر داد.

بیش از ۸۳ درصد سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها از آورده اعضاست

بهرامی با تشریح نقش اتاق تعاون به عنوان ضلع سوم این مثلث گفت: اتاق تعاون پل ارتباطی میان بخش تعاون و دولت است و در حوزه‌هایی مانند صدور کارت بازرگانی، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، حضور در کارگروه‌های استانداری و نمایندگی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی فعالیت می‌کند.

وی با قدردانی از توصیه نماینده ولی فقیه در استان درباره اتکا تعاونی‌ها به آورده اعضا گفت: خوشبختانه بیش از ۸۳ درصد سرمایه‌گذاری تعاونی‌های استان از محل آورده اعضا تأمین می‌شود و کمتر از ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند تسهیلات بانکی است.

تعاون؛ مسیر مشارکت مردم در جنگ اقتصادی

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای خارجی اظهار کرد: همان‌طور که مردم و نیروهای مسلح در برابر جنگ نظامی ایستادگی کردند، در جنگ اقتصادی نیز باید با تکیه بر ظرفیت مردم و بخش تعاون به میدان آمد.

بهرامی افزود: عزت و اقتدار امروز کشور مرهون خون شهدا، حضور مردم و حماسه‌هایی همچون تشییع پیکر شهدا و راهپیمایی اربعین است و در عرصه اقتصادی نیز با تکیه بر مردم و تقویت بخش تعاون می‌توان از این شرایط عبور کرد.

وی تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که مردم در اقتصاد نقش واقعی داشته باشند و ظرفیت‌های بخش تعاون و خصوصی برای افزایش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود.