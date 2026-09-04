شهادت مرزبان کرمانشاهی در درگیری با گروهک ضدانقلاب در پاوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کیاست سپهری اظهار کرد: بامداد امروز ۱۳ شهریورماه، مرزبانان هنگ مرزی پاوه حین انجام مأموریت پایش و مراقبت از نوار مرزی، با عناصر یک گروهک معاند و ضدانقلاب درگیر شدند.



وی افزود: مرزبانان با اقتدار و شجاعت در برابر عناصر این گروهک ایستادگی کردند و با مقاومت و ایثار نیروهای جان‌برکف مرزبانی، حمله عناصر مسلح دفع شد.



فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه تصریح کرد: مرزبانان با ایستادگی و فداکاری خود مانع نفوذ عناصر گروهک معاند و ضدانقلاب به خاک جمهوری اسلامی ایران شدند.



سپهری ادامه داد: متأسفانه در جریان این درگیری مسلحانه، گروهبان‌یکم مرزبانی رضا دارایی عمارتی که با رشادت و اقتدار در برابر عناصر معاند و ضدانقلاب ایستادگی کرد، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.



وی با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بر آمادگی و هوشیاری نیروهای مرزبانی برای صیانت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.