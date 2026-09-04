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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

شهادت مرزبان کرمانشاهی در درگیری با گروهک ضدانقلاب در پاوه

شهادت مرزبان کرمانشاهی در درگیری با گروهک ضدانقلاب در پاوه

کرمانشاه- فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه از درگیری مرزبانان هنگ مرزی پاوه با عناصر یک گروهک ضدانقلاب و شهادت یک مرزبان در این درگیری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کیاست سپهری اظهار کرد: بامداد امروز ۱۳ شهریورماه، مرزبانان هنگ مرزی پاوه حین انجام مأموریت پایش و مراقبت از نوار مرزی، با عناصر یک گروهک معاند و ضدانقلاب درگیر شدند.

وی افزود: مرزبانان با اقتدار و شجاعت در برابر عناصر این گروهک ایستادگی کردند و با مقاومت و ایثار نیروهای جان‌برکف مرزبانی، حمله عناصر مسلح دفع شد.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه تصریح کرد: مرزبانان با ایستادگی و فداکاری خود مانع نفوذ عناصر گروهک معاند و ضدانقلاب به خاک جمهوری اسلامی ایران شدند.

سپهری ادامه داد: متأسفانه در جریان این درگیری مسلحانه، گروهبان‌یکم مرزبانی رضا دارایی عمارتی که با رشادت و اقتدار در برابر عناصر معاند و ضدانقلاب ایستادگی کرد، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بر آمادگی و هوشیاری نیروهای مرزبانی برای صیانت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

کد مطلب 6937138

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    نظرات

    • جمشیدی IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      2 0
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      روحش شاد یادش گرامی باد شیر مرد کرمانشاهی
    • .... IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      1 0
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      رضا جان با رفتنت چه داغ سنگینی روی دل همه مون گذاشتی. بمیرم واسه دل مادرت بمیرم واسه دختر شیرخوارت.آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داشتی
    • IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 0
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      شیرمرد روحت شاد یادت ماندگار شهادت هنر مردان خدا است

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