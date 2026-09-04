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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

دشمنان جمهوری اسلامی ایران میان جناح‌ها و مسئولان تفاوتی قائل نیستند

دشمنان جمهوری اسلامی ایران میان جناح‌ها و مسئولان تفاوتی قائل نیستند

بندرعباس- خطیب جمعه بندرعباس گفت: دشمن برای رسیدن به اهداف خود کاری ندارد چه کسی رئیس‌جمهور، وزیر یا مسئول است و تا زمانی که ایران قدرتمند و باعظمت باشد با آن مقابله خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید رئیسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت اظهار کرد: دشمنان کاری ندارند چه کسی رئیس‌جمهور، وزیر یا مسئول است؛ تا زمانی که ایران از قدرت و عظمت برخوردار باشد، هدف آنها تضعیف این کشور است.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرده است، افزود: مردم با اتکا به رهبری، هوشیاری و همراهی نیروهای مسلح در برابر دشمن ایستاده‌اند و انسجام ملی یکی از عوامل اصلی موفقیت کشور در این مسیر بوده است.

امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به تحولات اخیر و ادعاهای مقامات آمریکایی درباره ایران ادامه داد: برخلاف ادعاهای دشمن، ضربات ایران در جریان این نبرد روزبه‌روز دقیق‌تر، محکم‌تر و اثرگذارتر شد و دشمن به تدریج به این واقعیت پی برد که نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.

حجت الاسلام رئیسی گفت: یکی از آثار این نبرد آن بود که مردم جهان بیش از گذشته با واقعیت سیاست‌های آمریکا آشنا شدند و دریافتند که ادعاهای این کشور درباره قدرت و اهدافش با واقعیت‌های موجود فاصله دارد.

وی با گرامیداشت روز پدافند هوایی و قدردانی از عملکرد این نیرو در کشور اظهار کرد: عملکرد پدافند هوایی در جریان این نبرد، با وجود مشکلات و نارسایی‌هایی که ممکن است در میدان جنگ وجود داشته باشد، قابل تجلیل است.

امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در هفته دولت و هفته وحدت، از اقدامات دولت در دوران جنگ از جمله تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، ترمیم نقاط آسیب‌دیده و مدیریت انرژی قدردانی کرد و گفت: خدمت به مردم یک نعمت و فرصت الهی است و مدیران باید این فرصت را قدر بدانند.

حجت الاسلام رئیسی افزود: تبیین قدرت و قوت ملت ایران باید مورد توجه قرار گیرد و بیان ضعف‌ها و کمبودها نیازمند برجسته‌سازی نیست، بلکه باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی و اقدام شود و مسئولان باید بیش از گذشته به مشکلات مردم و معیشت آنان توجه کنند.

وی با اشاره به موضوع شفافیت و صداقت با مردم اظهار کرد: صداقت با مردم از اصول مهم نظام اسلامی است، اما شفاف‌سازی به این معنا نیست که اسرار کشور و نظام در شرایط جنگی در اختیار دشمن قرار گیرد.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا اسرار نظامی و امنیتی کشور در اختیار دشمن قرار نمی‌گیرد ادامه داد: نباید تحت عنوان شفاف‌سازی، اطلاعاتی منتشر شود که دشمن بتواند از آن برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد دوگانه‌های سیاسی و اجتماعی گفت: مسائلی مانند جنگ و مذاکره، وفاق و تندرویی یا جنگ‌طلبی نباید موجب دو قطبی‌سازی و اختلاف در جامعه شود.

امام جمعه موقت بندرعباس با تأکید بر اینکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران میان جناح‌ها و مسئولان تفاوتی قائل نیستند، گفت: دشمن برای رسیدن به اهداف خود کاری ندارد چه کسی رئیس‌جمهور، وزیر یا مسئول است و تا زمانی که ایران قدرتمند و باعظمت باشد با آن مقابله خواهد کرد.

حجت الاسلام رئیسی افزود: همه جریان‌های سیاسی، مسئولان، نویسندگان، تحلیلگران و فعالان اجتماعی باید خود را مخاطب پیام رهبر معظم انقلاب دانسته و تصور نکنند که این پیام تنها متوجه جریان مقابل آنهاست .

وی همچنین با اشاره به حوادثی از جمله سرنگونی هواپیمای مسافربری و اقدامات آمریکا در کشورهای منطقه افزود: ملت ایران فریب ظاهر و ادعاهای آمریکا را نخواهد کرد زیرا ماهیت واقعی این کشور را شناخته است.

کد مطلب 6937129

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