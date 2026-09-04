به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید رئیسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت اظهار کرد: دشمنان کاری ندارند چه کسی رئیس‌جمهور، وزیر یا مسئول است؛ تا زمانی که ایران از قدرت و عظمت برخوردار باشد، هدف آنها تضعیف این کشور است.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرده است، افزود: مردم با اتکا به رهبری، هوشیاری و همراهی نیروهای مسلح در برابر دشمن ایستاده‌اند و انسجام ملی یکی از عوامل اصلی موفقیت کشور در این مسیر بوده است.

امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به تحولات اخیر و ادعاهای مقامات آمریکایی درباره ایران ادامه داد: برخلاف ادعاهای دشمن، ضربات ایران در جریان این نبرد روزبه‌روز دقیق‌تر، محکم‌تر و اثرگذارتر شد و دشمن به تدریج به این واقعیت پی برد که نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.

حجت الاسلام رئیسی گفت: یکی از آثار این نبرد آن بود که مردم جهان بیش از گذشته با واقعیت سیاست‌های آمریکا آشنا شدند و دریافتند که ادعاهای این کشور درباره قدرت و اهدافش با واقعیت‌های موجود فاصله دارد.

وی با گرامیداشت روز پدافند هوایی و قدردانی از عملکرد این نیرو در کشور اظهار کرد: عملکرد پدافند هوایی در جریان این نبرد، با وجود مشکلات و نارسایی‌هایی که ممکن است در میدان جنگ وجود داشته باشد، قابل تجلیل است.

امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در هفته دولت و هفته وحدت، از اقدامات دولت در دوران جنگ از جمله تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، ترمیم نقاط آسیب‌دیده و مدیریت انرژی قدردانی کرد و گفت: خدمت به مردم یک نعمت و فرصت الهی است و مدیران باید این فرصت را قدر بدانند.

حجت الاسلام رئیسی افزود: تبیین قدرت و قوت ملت ایران باید مورد توجه قرار گیرد و بیان ضعف‌ها و کمبودها نیازمند برجسته‌سازی نیست، بلکه باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی و اقدام شود و مسئولان باید بیش از گذشته به مشکلات مردم و معیشت آنان توجه کنند.

وی با اشاره به موضوع شفافیت و صداقت با مردم اظهار کرد: صداقت با مردم از اصول مهم نظام اسلامی است، اما شفاف‌سازی به این معنا نیست که اسرار کشور و نظام در شرایط جنگی در اختیار دشمن قرار گیرد.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا اسرار نظامی و امنیتی کشور در اختیار دشمن قرار نمی‌گیرد ادامه داد: نباید تحت عنوان شفاف‌سازی، اطلاعاتی منتشر شود که دشمن بتواند از آن برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد دوگانه‌های سیاسی و اجتماعی گفت: مسائلی مانند جنگ و مذاکره، وفاق و تندرویی یا جنگ‌طلبی نباید موجب دو قطبی‌سازی و اختلاف در جامعه شود.

امام جمعه موقت بندرعباس با تأکید بر اینکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران میان جناح‌ها و مسئولان تفاوتی قائل نیستند، گفت: دشمن برای رسیدن به اهداف خود کاری ندارد چه کسی رئیس‌جمهور، وزیر یا مسئول است و تا زمانی که ایران قدرتمند و باعظمت باشد با آن مقابله خواهد کرد.

حجت الاسلام رئیسی افزود: همه جریان‌های سیاسی، مسئولان، نویسندگان، تحلیلگران و فعالان اجتماعی باید خود را مخاطب پیام رهبر معظم انقلاب دانسته و تصور نکنند که این پیام تنها متوجه جریان مقابل آنهاست .

وی همچنین با اشاره به حوادثی از جمله سرنگونی هواپیمای مسافربری و اقدامات آمریکا در کشورهای منطقه افزود: ملت ایران فریب ظاهر و ادعاهای آمریکا را نخواهد کرد زیرا ماهیت واقعی این کشور را شناخته است.