آیت الله دری: نیروهای مسلح سنگربانان امنیت و استقلال ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: تقوا و نیکوکاری از مهم‌ترین ویژگی‌های مؤمنان است و انسان باتقوا همواره از الطاف و حمایت الهی برخوردار خواهد بود.

وی افزود: خداوند پشتیبان انسان‌های باتقوا و نیکوکار است و آنان را در برابر سختی‌ها و تهدیدها یاری کرده و راه نجات را پیش رویشان قرار می‌دهد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: توکل، ایمان و تقوا به انسان آرامش و استقامت می‌بخشد و کسی که حضور و نظارت خداوند را در زندگی باور داشته باشد، در برابر مشکلات و تهدیدها دچار ناامیدی نمی‌شود و با امید و اطمینان مسیر حق را ادامه می‌دهد.

وی با گرامیداشت شهدای قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ ادامه داد: رژیم پهلوی و عوامل ساواک مردم معترض را به خاک و خون کشیدند، اما ملت ایران با ایستادگی بیشتر مسیر انقلاب را ادامه داد و یاد همه شهدای انقلاب و دفاع از ایران باید همواره زنده نگه داشته شود.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: دری‌نجف‌آبادی با تأکید بر ضرورت وحدت امت اسلامی گفت: مسلمانان باید با حفظ انسجام و کنار گذاشتن اختلافات، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده و کشورهای اسلامی از همراهی با دشمنان اسلام پرهیز کنند.

وی افزود: کشورهای اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده و تقویت همکاری و همدلی می‌توانند سَدی قدرتمند و زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی ایجاد کنند و حفظ وحدت و پایبندی به احکام و ارزش‌های اسلامی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: نیروهای مسلح، سنگربانان امنیت، استقلال و عزت ایران اسلامی هستند و تمامی نیروهای عملیاتی و پشتیبانی با فداکاری در مسیر دفاع از کشور و صیانت از منافع ملت گام برمی‌دارند.

وی گفت: ملت ایران قدردان فداکاری نیروهای مسلح و خانواده‌های شهداست و باید کاستی‌های حوزه پدافند با تکیه بر توان جوانان و ظرفیت وزارت دفاع و دستگاه‌های مسئول، در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

خطیب جمعه اراک تصریح کرد: وحدت و انسجام جهان اسلام ضروری است و کشورهای اسلامی باید با کنار گذاشتن اختلافات و پرهیز از همراهی با دشمنان، جبهه‌ای متحد و قدرتمند تشکیل دهند.

وی افزود: ملت ایران با اتکا به عزت، استقلال و روحیه مقاومت، در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان عقب‌نشینی نخواهد کرد و با اقتدار از منافع و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کند.