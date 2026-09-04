بیان مشکلات کشور نباید به تقویت روحیه دشمن منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سرپل‌ذهاب، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی و یاد خدا، اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی انسان امروز، دستیابی به آرامش و اطمینان خاطر است و بسیاری از ناآرامی‌های بشر ناشی از فاصله گرفتن از یاد خداوند است.

وی افزود: بر اساس آیات قرآن، دل‌بستن صرف به مسائل مادی، ثروت و جایگاه اجتماعی نمی‌تواند آرامش واقعی را برای انسان به همراه داشته باشد و یاد خداوند مهم‌ترین عامل آرامش دل و اطمینان خاطر انسان است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به مفهوم ذکر گفت: ذکر خداوند تنها به گفتن اذکار زبانی محدود نمی‌شود، بلکه انسان باید در همه رفتار و کردار خود خداوند را حاضر و ناظر بداند و اعمالش را در مسیر رضایت الهی، انجام واجبات و ترک محرمات قرار دهد.

حجت‌الاسلام سلیمی ادامه داد: در شریعت اسلام برای بسیاری از اعمال و احکام، حد و اندازه مشخص شده است، اما درباره یاد خدا چنین محدودیتی وجود ندارد و انسان باید در همه حالات، خلوت و اجتماع، سکوت و سخن گفتن، به یاد خداوند باشد.

وی یاد خدا را عامل حیات معنوی انسان دانست و تصریح کرد: اگر انسان دچار اضطراب، نگرانی و دلواپسی می‌شود، یکی از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به آرامش، تقویت ارتباط با خداوند و توجه قلبی به او است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت، یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و اظهار کرد: باید از اقدامات مؤثر دولت در شرایط دشوار و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام سلیمی افزود: تأمین کالاهای اساسی مردم و جلوگیری از ایجاد خلل جدی در روند تأمین نیازهای ضروری، از جمله اقدامات قابل توجه دولت بوده است و همچنین در حوزه مدیریت انرژی، با وجود ناترازی‌ها، تلاش‌هایی برای کنترل شرایط صورت گرفته است.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در هفته دولت بیان کرد: یکی از نکات مهم، توجه به حفظ انسجام اجتماعی است و هر اقدامی که به اختلاف و دوگانگی در جامعه منجر شود، در شرایطی که کشور با تهدید دشمن مواجه است، می‌تواند به ضرر منافع ملی تمام شود.

امام جمعه سرپل‌ذهاب تأکید کرد: هر سخن صادقانه‌ای الزاماً نباید در هر زمان و مکانی مطرح شود. مسئولان باید شرایط جنگ و دشمنی با نظام جمهوری اسلامی را در نظر بگیرند و از بیان مطالبی که ممکن است به نفع دشمن تمام شود، پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام سلیمی گفت: مشکلات اقتصادی کشور نیازمند روایت‌سازی نیست، بلکه باید برای آنها برنامه داشت و با اقدام، مدیریت و پیگیری، در مسیر حل مسائل و مطالبات مردم حرکت کرد.

وی با اشاره به موضوع دوگانه‌سازی در جامعه افزود: ایجاد دوگانه‌هایی مانند جنگ و مذاکره می‌تواند موجب آسیب به جامعه شود و مسئولان باید مراقب باشند سخنان و اقدامات آنان موجب ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان نشود.

امام جمعه سرپل‌ذهاب خاطرنشان کرد: ایران ظرفیت‌های فراوانی دارد و خدمات زیادی نیز در کشور انجام شده است، اما مردم باید آثار این اقدامات را در زندگی و سفره خود احساس کنند؛ بنابراین مسئولان باید علاوه بر انجام خدمت، زمینه‌ای فراهم کنند که نتیجه اقدامات برای مردم ملموس باشد.

حجت‌الاسلام سلیمی در ادامه به برخی اقدامات انجام‌شده در شهرستان سرپل‌ذهاب اشاره کرد و گفت: اجرای طرح‌های کشاورزی و ایجاد سامانه‌های مرتبط با این بخش، از اقدامات مهمی است که می‌تواند زمینه تحول در منطقه را فراهم کند.

وی همچنین افتتاح بازارچه رسمی منطقه را اقدامی مهم در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی شهرستان دانست و افزود: اجرای طرح تأمین آب شرب نیز در حال پیگیری است و سامانه مربوطه حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشته و عملیات آن با سرعت در حال انجام است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به برخی پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان اظهار کرد: پروژه‌هایی از جمله سالن ورزشی و ساختمان سینمای شهر سال‌هاست با مشکلاتی مواجه هستند و انتظار می‌رود مسئولان برای تعیین تکلیف و بازگرداندن این ظرفیت‌ها به چرخه خدمت‌رسانی، اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

حجت‌الاسلام سلیمی همچنین بر ضرورت توجه به نیازهای کشاورزان شهرستان تأکید کرد و گفت: تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی از مطالبات مهم مردم منطقه است و باید برای تکمیل طرح‌های مرتبط با این حوزه و بهره‌مندی کشاورزان از منابع آبی، اقدامات لازم انجام شود.

وی با اشاره به مشکلات مردم آسیب‌دیده از زلزله در سرپل‌ذهاب نیز افزود: با گذشت سال‌ها از وقوع زلزله، همچنان برخی مردم منطقه با مشکلات و مسائل باقی‌مانده مواجه هستند و مسئولان باید با جدیت بیشتری برای رفع این مشکلات و ارائه خدمات به مردم اقدام کنند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در پایان با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری مدیران گفت: مسئولیت یک امانت است و مدیران باید فرصت خدمتگزاری را قدر بدانند و با روحیه جهادی، بدون چشم‌داشت و با احساس مسئولیت در مسیر رفع مشکلات مردم حرکت کنند.