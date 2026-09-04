امام جمعه موقت سمنان: اقتصاد کشور نیازمند یک صدای واحد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم قاسم‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان که در مصلای امیرالمؤمنین (ع) برگزار شد، بر ضرورت دوری از چندصدایی در حوزه اقتصاد کشور و تلاش بیشتر مسئولان تأکید کرد.

وی با اشاره به پیام مهم رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت خطاب به مسئولان دولتی، اظهار کرد: در این پیام تأکیدات بسیاری در حوزه اقتصادی مطرح شده است و ضرورت دارد مسئولان از صدر تا ذیل به این تذکرات توجه داشته باشند.

دولت درباره مقابله با تکانه‌های اقتصادی پاسخگو باشد

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه دولت باید به مردم، نمایندگان مجلس و سایر بخش‌ها درباره اقدامات خود برای مقابله با تکانه‌های اقتصادی پاسخ دهد، تأکید کرد: امروز مردم منتظر هستند بدانند دولت برای دلارزدایی از اقتصاد کشور چه اقداماتی انجام داده است.

قاسم‌پور در ادامه با اشاره به مسئولیت مردم در شرایط اقتصادی کنونی، گفت: مردم نیز باید از ایجاد عطش‌های کاذب خرید دوری کنند تا با اتحاد میان مردم و مسئولان بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.

وی حمایت از تولیدات داخلی و ملی را از دیگر وظایف مردم دانست و افزود: کلید درمان اقتصاد، تولید است و با حمایت از تولید می‌توان مشکلات را کاهش داد.

تأکید بر حمایت از تولیدات داخلی

امام جمعه موقت سمنان گفت: خانواده‌های سمنانی از همین ایام که به آغاز سال تحصیلی جدید نزدیک می‌شویم، حمایت و خرید کالاهای تولید داخل کشور را آغاز کنند.

قاسم‌پور با مقایسه جبهه اقتصادی و نظامی کشور اظهار کرد: ما در جبهه نظامی به واسطه یک ندا و یک فرمان، شاهد اقتدار هستیم، اما در جبهه اقتصادی متأسفانه با چندصدایی، چند عملکرد ضدونقیض و برخی اظهارنظرها مواجه هستیم و نتیجه هر دو شرایط را نیز می‌بینیم.

وی همچنین با اشاره به تفاوت دیگر میان جبهه اقتصادی و نظامی ایران اسلامی گفت: در جبهه نظامی، مشکلات در اتاق‌های فکر جنگی حل می‌شود، اما در نبرد اقتصادی این مسائل در رسانه‌ها مطرح می‌شود که متأسفانه به بروز چندصدایی منجر خواهد شد.