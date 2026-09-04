نامه کولیوند برای آزادی خلبانان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران طی پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، موضوع گزارش‌های منتشرشده درباره بازداشت و نگهداری تعدادی از خلبانان ایرانی در قطر را در دستور کار قرار داده و خواستار روشن شدن وضعیت آنان شده است.

در ادامه این پیگیری‌ها، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به «میریانا اسپولیاریک» رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، با اشاره به گزارش‌ها، شواهد و اطلاعات واصله، خواستار پیگیری فوری موضوع از سوی این نهاد بین‌المللی شد.

وی در این نامه با تأکید بر ابعاد انسانی موضوع، روشن شدن وضعیت و محل نگهداری افراد مورد اشاره، اطمینان از سلامت آنان و برخورداری آنها از حمایت‌ها و تضمین‌های مقرر در حقوق بین‌الملل بشردوستانه را ضروری دانست.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین تصریح کرد که این جمعیت پیش از این نیز موضوع را از طریق دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در جمهوری اسلامی ایران پیگیری کرده و خواستار اعلام نتیجه بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده شده بود.

وی در ادامه، با توجه به مأموریت و مسئولیت‌های بشردوستانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از رئیس این کمیته خواست موضوع با قید فوریت از مجاری ذی‌ربط مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و در صورت امکان، ضمن مشخص شدن وضعیت و محل نگهداری افراد مورد اشاره، از شرایط سلامت و رفتار انسانی با آنان اطمینان حاصل شود.

کولیوند همچنین آمادگی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران را برای ارائه هرگونه اطلاعات و مستندات تکمیلی مورد نیاز به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد.

پاسخ ICRC به پیگیری‌های هلال‌احمر ایران

در پی این پیگیری‌ها، «استفان بونامی» رئیس هیئت نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران، در پاسخ به معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد که نامه اخیر دکتر کولیوند برای بررسی و اطلاع رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به دفتر وی ارسال شده است.

بونامی با اشاره به اقدامات این نهاد اعلام کرد که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در چارچوب مأموریت بشردوستانه خود و مطابق با اصول بی‌طرفی، استقلال و بی‌غرضی، همچنان به‌طور فعال با تمامی طرف‌ها و نهادهای ذی‌ربط در ارتباط و تعامل است.

رئیس هیئت نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران همچنین تأکید کرد که ICRC از طریق گفت‌وگوهای دوجانبه و محرمانه با طرف‌های درگیر در مناقشه، موضوعات مرتبط با سرنوشت و محل نگهداری افراد مفقود را در چارچوب تعهدات قابل اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه پیگیری و مطرح می‌کند.

وی افزود در صورتی که اطلاعات مرتبطی از سوی مقامات قطر دریافت شود، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اطمینان حاصل خواهد کرد که این اطلاعات برای اطلاع‌رسانی بعدی به خانواده‌ها، در اختیار مقامات ذی‌ربط قرار گیرد.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز تأکید کرده است که پیگیری‌های بشردوستانه خود برای روشن شدن وضعیت و سرنوشت افراد مورد اشاره را از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دیگر مجاری ذی‌ربط ادامه خواهد داد.