امام جمعه کیش: آمریکا راهی جز پذیرش اراده ملت ایران ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز، امام جمعه کیش، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ۱۳ شهریورماه که با حضور پرشور نمازگزاران برگزار شد، ضمن سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به بررسی مناسبت‌های مهم این هفته و تحلیل مسائل روز کشور و منطقه پرداخت.

امام جمعه کیش در آغاز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا، مناسبت‌های متعدد این روز را برشمرد و گفت: امروز، ۱۳ شهریور، روز تعاون اسلامی است. این روز را به همه فعالان و تلاشگران عرصه تعاونی‌ها تبریک می‌گوییم و خدا قوت و خسته نباشید عرض می‌کنیم. تعاون، مبتنی بر مشارکت مردمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و امام شهید ما فرمودند که با کار تعاونی می‌توان جلوی بی‌عدالتی را گرفت و کشور را از لحاظ اقتصادی نجات داد. تعاونی‌ها می‌توانند الگوی مناسبی برای تحقق پیشرفت اقتصادی، حماسه اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه باشند. به ویژه در شرایط تحریم، تعاونی‌ها می‌توانند بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی را حل کنند. امیدواریم بر اساس قانون نظام جمهوری اسلامی که ۲۵ درصد از اقتصاد کشور باید به تعاونی‌ها اختصاص یابد، در این مسیر حرکت شود.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، دانشمند برجسته ایرانی، بر پیشینه درخشان علمی و تمدنی ایران تأکید کرد و افزود: ما دانشمندان بزرگی در جهان داشته‌ایم که نشان‌دهنده سابقه طولانی تمدن، علم و فرهنگ در ایران اسلامی است. این پیشینه، همراه با صلابت و اقتدار امروز، نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشور است و هیچ قدرتی نمی‌تواند ملتی با این سابقه تمدنی و اقتدار را شکست دهد.

امام جمعه کیش همچنین سالروز شهادت شهید قدوسی (دادستان شهید تهران) و شهید وحید دستجردی (فرمانده انتظامی) را که به دست منافقان به شهادت رسیدند، گرامی داشت و با اشاره به غزوه بنی‌قریظه، خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) با یهودیان مدینه پیمان بستند، اما آنان پیمان‌شکنی کردند و پیامبر با قاطعیت با آنان برخورد کرد. امروز نیز آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل، عهدشکن‌های زمان ما هستند و جز زبان زور نمی‌فهمند. ملت بزرگ ایران، همانند پیامبر، آنان را تنبیه و مجازات خواهد کرد و جنایتکاران امروز را به سزای اعمالشان خواهد رساند.

وی با یادآوری سالروز زلزله فردوس در سال ۱۳۴۷ و حضور جهادی امام خمینی (ره) و علما در آن منطقه، بر ترویج فرهنگ جهادی تأکید کرد و گفت: امام شهید ما با حرکت جهادی خود، الگوی خدمت‌رسانی مردمی را تبیین کردند. امروز نیز حل مشکلات مدیریتی و اقتصادی کشور نیازمند مدیریت جهادی و حضور فعال گروه‌های جهادی است. هرجا مردم پای کار بیایند، کار به نتیجه می‌رسد. باید روحیه و فرهنگ جهادی را در جامعه تقویت کنیم.

امام جمعه کیش در ادامه، سالروز قیام ۱۷ شهریور و شهادت جمعی از مردم در میدان ژاله را گرامی داشت و تصریح کرد: این قیام، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی بود و زمینه‌ساز پیروزی انقلاب شد. همچنین ۱۹ شهریور، سالروز ارتحال آیت‌الله طالقانی، اولین امام جمعه تهران، را گرامی می‌داریم. ایشان که امام خمینی (ره) او را اباذر زمان نامیدند، دارای ویژگی‌هایی چون تقوا، صفا، ایمان، صداقت، تواضع، مردمی‌بودن و دردآشنایی بودند و خدمات بزرگی قبل و بعد از انقلاب انجام دادند.

حمله آمریکا به سیریک؛ نشانه استیصال دشمن

امام جمعه کیش در بخش دوم خطبه‌ها، با محکومیت شدید حمله اخیر ارتش تروریستی آمریکا به منطقه و کشتار غیرنظامیان در مجلس عروسی سیریک، گفت: ما حمله آمریکا به منطقه و شهادت حدود ۱۰ نفر از عزیزان ما اعم از نظامیان، زنان و کودکان و مجروح شدن بیش از ۱۰۰ نفر را به شدت محکوم می‌کنیم. این اقدام وحشیانه نشان می‌دهد که آمریکا با وجود فشار اقتصادی و محاصره دریایی، کاملاً مستأصل شده و هیچ راه چاره‌ای ندارد. او می‌خواهد با شهادت غیرنظامیان، از ایران امتیاز بگیرد، اما بداند که هیچ امتیازی به او نخواهیم داد.

وی افزود: تنها راه خلاصی آمریکای جنایتکار و استکبار جهانی از این باتلاق، اجرای کامل تفاهم‌نامه و تن دادن به خواسته‌های به حق ملت بزرگ ایران است. شهادت این عزیزان را تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم و مطمئن باشید که انتقام خون همه شهدا و امام شهیدمان را از عاملان و حامیان این جنایات خواهیم گرفت و دشمنان تاوان سختی را پس خواهند داد.

حضور شش‌ماهه مردم در صحنه؛ مایوس‌کننده دشمن

امام جمعه کیش با اشاره به حضور بیش از ۶ ماهه و مقتدرانه مردم در خیابان‌ها، تصریح کرد: ما شاهد حضور با صلابت مردم بصیر، انقلابی، ولایتمدار و وطن‌دوست در خیابان‌ها بودیم. برنامه‌های ماه رمضان، احیای قدر، افطاری، دعا و توسل، سرودهای ملی و حماسی، فریاد انتقام و خون‌خواهی، و حضور سخنرانان، مداحان، هنرمندان و اقشار مختلف مردم، نشان از عزم راسخ ملت دارد. شما مردم عزیز با راه‌اندازی موکب‌های صلواتی، کاروان‌های خودرویی، عزاداری محرم و جشن‌های مختلف، ثابت کردید که در همه شرایط – چه سرما و گرما و حتی زیر موشک – پای کار نظام، رهبری و کشور ایستاده‌اید. این همراهی، دشمنان را ناامید و ناکام کرده است.

وی با اشاره به اخبار اخیر مبنی بر جلسه ترامپ با مشاورانش برای اعلام پایان جنگ، تأکید کرد: مگر می‌شود امام ما را شهید کنند، کشور ما را تخریب کنند، دانشمندان، فرماندهان، زنان و کودکان ما را به شهادت برسانند و بعد هر وقت دلشان خواست خارج شوند؟ تنها راه خروج آمریکا از این مخمصه، تحقق کامل خواسته‌های ملت ایران، اجرای تفاهم‌نامه، پرداخت هزینه‌ها، انتقام خون شهدا، نابودی رژیم صهیونیستی و خروج کامل آمریکای جنایتکار از منطقه است.

وحدت ملی؛ مهم‌ترین راهبرد

امام جمعه کیش در ادامه، بر لزوم حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: دومین مأموریت ملت بزرگ و بصیر ایران، حفظ و استمرار وحدت، همدلی و انسجام است. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، هرگونه سخن ناامیدکننده، تضعیف‌کننده انگیزه‌های عمومی و دوگانه‌سازی‌های موهوم، ممنوع است. این حکم، یک تکلیف شرعی و ملی برای همه ایرانیان است. رسانه‌ها، گروه‌ها، احزاب و عموم مردم باید روایتگر قدرت، اقتدار و انسجام ایران اسلامی باشند. مسئولان نیز باید با مدیریت جهادی و موضع‌گیری مقتدرانه و وحدت‌بخش، در پی خدمت به مردم و رفع مشکلات باشند. البته وحدت با نقد سازنده و پیگیری مطالبات مردم منافاتی ندارد؛ هم باید کار مسئولانه انجام شود و هم مطالبات جدی پیگیری گردد.

تحلیل نظامی؛ ایران قوی‌تر از گذشته، آمریکا در حال افول

امام جمعه کیش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی، اظهار داشت: آمریکا قادر به جنگ نظامی گسترده و طولانی‌مدت نیست. ضربات ایران قوی‌تر از گذشته شده و توان نظامی ما نه تنها از بین نرفته، بلکه به لطف الهی و عنایت اهل‌بیت (ع) تقویت شده است. مسئولان ما اعلام کرده‌اند که ۹۰ درصد از مهمات خود را هنوز مصرف نکرده‌ایم و بسیاری از سلاح‌های پیشرفته را به کار نگرفته‌ایم. در مقابل، آمریکا همه تجهیزات پیشرفته خود را به کار گرفته و مهمات منطقه تمام شده و مجبور به آوردن مهمات از شرق آسیا شده است. موشک‌های دفاعی و پدافندی آمریکا به نصف یا کمتر کاهش یافته و تهیه مجدد آنها سال‌ها زمان می‌برد. اما تولیدات نظامی ایران یک و نیم تا سه برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به فشار اقتصادی و روانی بر آمریکا، افزود: گرانی بنزین و کالاهای اساسی در آستانه انتخابات آمریکا و کمبود انرژی، نارضایتی شدیدی را در داخل این کشور ایجاد کرده است. آنچه که امروز شاهد آن هستیم، نه اغتشاش در ایران، بلکه آشوب‌های داخلی در آمریکا و کشورهای غربی است. هیمنه پوشالی آمریکا فروپاشیده و به اعتراف خود غربی‌ها، ایران به چهارمین قدرت برتر جهان تبدیل شده است.

امام جمعه کیش در پایان با تلاوت آیاتی از سوره نصر، خاطرنشان کرد: همان‌طور که عملیات نظامی غرش شیر آمریکا به فرار و ناله گربه تبدیل شد و شکست خورد، طرح‌های فشار اقتصادی آنان نیز با شکست مفتضحانه‌ای مواجه خواهد شد. با حضور مقتدرانه شما ملت بزرگ، با تلاش مسئولان، با اتکا به توانمندی‌های داخلی و با حفظ وحدت و انسجام، انشاالله به زودی شاهد پیروزی نهایی جمهوری اسلامی و محور مقاومت خواهیم بود. والله غالبٌ علی أمره و لکنّ أکثر الناس لا یعلمون.