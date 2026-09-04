ابراهیمی: مدیریت جهادی مسئولان راه مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالعلی ابراهیمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: فرهنگ تعاون، همدلی و حرکت‌های جهادی از سرمایه‌های مهم ملت ایران است و باید برای عبور از مشکلات اقتصادی تقویت شود.

وی افزود: دشمن در جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد نارضایتی و تضعیف مقاومت مردم است، از این رو دولت باید با مدیریت جهادی برای حل مشکلات اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی مردم تلاش بیشتری داشته باشد.

ابراهیمی ادامه داد: مردم نیز باید شرایط جنگ اقتصادی را درک کنند و با مساوات، همدلی و پرهیز از فرصت‌طلبی، اجازه ندهند عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط موجود فشار بیشتری به جامعه وارد کنند.

امام جمعه موقت شهرری با اشاره به اهداف دشمن در جنگ اخیر تصریح کرد: دشمن به دنبال تضعیف قدرت دفاعی، موشکی و هسته‌ای ایران و حتی تجزیه کشور بود، اما مقاومت ملت ایران و توان نیروهای مسلح مانع تحقق این اهداف شد.

وی گفت: قدرت موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران امروز به عاملی بازدارنده تبدیل شده و دشمنان می‌دانند که نمی‌توانند ملت ایران را با تهدید و فشار به تسلیم وادار کنند.

ابراهیمی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی خاطرنشان کرد: ملت ایران باید با مقاومت و همدلی در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنند و مسئولان نیز با کار و مدیریت جهادی برای حل مشکلات کشور تلاش داشته باشند.