امام جمعه ورامین:در دوران سکوت نبرد نباید از تقویت توان دفاعی غافل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی عزیزی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ورامین با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان اظهار کرد: مقابله دشمن آمریکایی ـ اسرائیلی و عوامل آن در منطقه با ایران، مسئله‌ای موجودیتی است و جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شکل‌های مختلف با این جریان در تقابل بوده است.

وی افزود: اگر در برخی مقاطع شاهد سکوت در صحنه تقابل هستیم، نباید از تکلیف خود برای تجهیز و به‌روزرسانی ادوات دفاعی غافل شویم، چرا که محاسبه دقیق در دوران سکوت صحنه نبرد اهمیت بسیاری دارد.

عزیزی ادامه داد: ایستادگی و تاب‌آوری از حیاتی‌ترین الزامات دوران جنگ است و نباید اجازه داد دشمن از وقفه یا کاهش تنش، احساس پیروزی کند.

امام جمعه ورامین با اشاره به وضعیت تجهیزات و تدارکات دشمن تصریح کرد: پشتیبانی دشمن در این حوزه با مشکلاتی مواجه شده و اقدامات نیروهای مسلح ایران نیز بخشی از تجهیزات آنها را از کار انداخته است.

وی گفت: اقتدار نیروهای مسلح و ایستادگی مردم، دشمن را با درماندگی مواجه کرده و هراس آنها از توان موشکی ایران موجب شده انتخاب‌هایشان برای نوع حملات محدودتر شود.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سنت حسنه وقف خاطرنشان کرد: وقف گره‌گشای جامعه اسلامی و ذخیره‌ای ابدی برای مؤمنان است و استمرار یک عمل سودآور برای واقف و چشمه‌ای جاری برای جامعه به شمار می‌رود.