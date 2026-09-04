امام جمعه قرچک: تنها راه نجات مسلمانان جهان اتحاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت‌الله اسماعیلی، در خطبه‌های نماز جمعه قرچک با اشاره به ضرورت تقویت اتحاد میان مسلمانان اظهار کرد: بیگانگان به بهانه‌های مختلف و برای حفظ منافع خود علیه مسلمانان لشکرکشی می‌کنند و تنها راه نجات مسلمانان، اتحاد آنان است.

وی افزود: قدرت اتحاد بی‌نظیر است و این موضوع از دیدگاه امامین انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته و می‌تواند کلید مقابله با ابرقدرت‌های پوشالی باشد.

اسماعیلی با اشاره به پیشرفت‌های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: در سال‌های ابتدایی انقلاب، کشور از توان نظامی و صنعتی بالایی برخوردار نبود و فناوری و تجهیزات پیشرفته نیز در اختیار نداشت، در حالی که دشمن از قدرت بیشتری برخوردار بود و متحدان قابل توجهی در کنار ایران حضور نداشتند.

امام جمعه قرچک ادامه داد: امروز اقتدار ایران اسلامی با دوران ابتدایی انقلاب قابل مقایسه نیست و جمهوری اسلامی با وجود محدودیت‌ها، تحریم‌ها، تهدیدها و توطئه‌های مختلف، در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند به تجاوز دشمن با اقتدار پاسخ دهد.

وی خاطرنشان کرد: می‌توان با همان روشی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، اقتدار و عزت ایران اسلامی را حفظ کرد و زمینه ظهور حضرت مهدی(عج) را فراهم ساخت.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود غفلت از خداوند را عامل اصلی گناهان دانست و گفت: ارتکاب گناه در محضر خداوند ناشی از ضعف ایمان و بی‌توجهی به لطف الهی است و انسان در چنین شرایطی خود را از هدایت و حمایت الهی محروم می‌کند.