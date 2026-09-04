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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

امام جمعه قرچک: تنها راه نجات مسلمانان جهان اتحاد است

امام جمعه قرچک: تنها راه نجات مسلمانان جهان اتحاد است

قرچک- امام جمعه قرچک با تأکید بر ضرورت اتحاد مسلمانان گفت: تا زمانی که توازن قدرت در جهان به نفع مسلمانان نباشد، منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت‌الله اسماعیلی، در خطبه‌های نماز جمعه قرچک با اشاره به ضرورت تقویت اتحاد میان مسلمانان اظهار کرد: بیگانگان به بهانه‌های مختلف و برای حفظ منافع خود علیه مسلمانان لشکرکشی می‌کنند و تنها راه نجات مسلمانان، اتحاد آنان است.

وی افزود: قدرت اتحاد بی‌نظیر است و این موضوع از دیدگاه امامین انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته و می‌تواند کلید مقابله با ابرقدرت‌های پوشالی باشد.

اسماعیلی با اشاره به پیشرفت‌های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: در سال‌های ابتدایی انقلاب، کشور از توان نظامی و صنعتی بالایی برخوردار نبود و فناوری و تجهیزات پیشرفته نیز در اختیار نداشت، در حالی که دشمن از قدرت بیشتری برخوردار بود و متحدان قابل توجهی در کنار ایران حضور نداشتند.

امام جمعه قرچک ادامه داد: امروز اقتدار ایران اسلامی با دوران ابتدایی انقلاب قابل مقایسه نیست و جمهوری اسلامی با وجود محدودیت‌ها، تحریم‌ها، تهدیدها و توطئه‌های مختلف، در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند به تجاوز دشمن با اقتدار پاسخ دهد.

وی خاطرنشان کرد: می‌توان با همان روشی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، اقتدار و عزت ایران اسلامی را حفظ کرد و زمینه ظهور حضرت مهدی(عج) را فراهم ساخت.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود غفلت از خداوند را عامل اصلی گناهان دانست و گفت: ارتکاب گناه در محضر خداوند ناشی از ضعف ایمان و بی‌توجهی به لطف الهی است و انسان در چنین شرایطی خود را از هدایت و حمایت الهی محروم می‌کند.

کد مطلب 6937205

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