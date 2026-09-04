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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

توزیع ۴۰۰ بسته معیشتی بین آسیب‌دیدگان جنگ در هرمزگان

توزیع ۴۰۰ بسته معیشتی بین آسیب‌دیدگان جنگ در هرمزگان

بندرعباس- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان گفت: ۴۰۰ بسته معیشتی بین آسیب‌دیدگان جنگ در استان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپیده جوادی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان اظهار کرد: ۴۰۰ بسته معیشتی بین آسیب‌دیدگان جنگ در استان توزیع شده است که ارزش بسته‌های معیشتی بیش از دو میلیارد تومان است.

وی گفت: با توجه به شرایط جنگی حاکم بر استان، پشتیبانی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و آسیب‌دیدگان جنگ با همکاری یک مؤسسه مردم‌نهاد ملی با عنوان یکی هستیم و همراهی جمعیت هلال احمر استان در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان افزود: بسته‌ها در شهرستان‌های بوموسی، جاسک، میناب، سیریک، بندرعباس و جزیره هرمز که در معرض بیشترین آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی اخیر قرار داشتند، توزیع شده است.

جوادی گفت: صاحبان شناورها و لنج‌های صیادی آسیب‌دیده و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله گروه‌های اولویت‌دار برای دریافت بسته‌های معیشتی در مناطق درگیر جنگ بودند.

کد مطلب 6937215

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