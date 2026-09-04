دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان خواص و نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشگین‌شهر با اشاره به ابعاد مختلف صلح امام حسن مجتبی(ع) و مواضع خواص در آن دوران اظهار کرد: دشمن در هر نظام ارزشی به دنبال جدا کردن خواص از رهبر و مقتدای آنان است.

وی افزود: دشمن جمهوری اسلامی امروز هوشمندتر از دوران معاویه عمل می‌کند و با بهره‌گیری از امکانات مادی و مناصب مدیریتی تلاش دارد زمینه پراکندگی و انحراف خواص را فراهم کند.

امام جمعه مشگین‌شهر بی‌بصیرتی، فقدان بینش صحیح اجتماعی و سیاسی، بی‌اطلاعی از نفوذ، عوام‌زدگی، رفاه‌طلبی، دنیاپرستی، تملق‌پذیری، تنگ‌نظری و حسادت را از عوامل فاصله گرفتن خواص از مسیر صحیح عنوان کرد.

حجت الاسلام باوقار خودسازی، کسب معرفت و امام‌شناسی را از عوامل تقویت ارتباط و محبت نسبت به رهبری و امام زمان(عج) دانست و بر ضرورت افزایش بصیرت در جامعه تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به فرازهایی از بیانیه اخیر رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت گفت: رهبر انقلاب همواره بر روایت ایران قوی تأکید دارند و مسئولان نیز باید به جای برجسته کردن ضعف‌ها و کمبودها، برای جبران کاستی‌ها و رفع مشکلات برنامه‌ریزی کنند.

خطیب جمعه مشگین‌شهر بیان صادقانه مشکلات را در شرایط خاص موجب بهره‌برداری دشمن دانست و افزود: اظهار عجز و ناتوانی، دشمن را برای ضربه زدن به کشور جری‌تر می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مادی و معنوی جمهوری اسلامی ایران گفت: برخورداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر مادی و معنوی موجب شکل‌گیری مقتدرترین حاکمیت دینی در عصر غیبت شده و باید این موهبت الهی تا ظهور منجی عالم بشریت پاس داشته شود.

امام جمعه مشگین‌شهر همچنین با تجلیل از حضور مردم در میدان‌های مختلف اظهار کرد: با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، مردم همچنان با شور و نشاط در تجمعات شبانه حضور پیدا می‌کنند.

حجت الاسلام باوقار وحدت و همدلی را اصلی‌ترین ابزار مقابله با دشمن دانست و خاطرنشان کرد: با پیوند انقلاب اسلامی ایران با قیام حضرت مهدی(عج)، زمینه تشکیل تمدن نوین اسلامی فراهم خواهد شد.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز قیام ۱۷ شهریور و جمعه سیاه تهران و هفته تعاون، بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت تعاونی‌ها و حمایت از این بخش تأکید کرد.