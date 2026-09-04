راهبرد هوشمندی و آمادگی عملیاتی رکن نفوذناپذیری در مرزهای جنوبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی در نشست تخصصی «کمیسیون عملیات فراجا ویژه استان هرمزگان» با تأکید بر اینکه هرمزگان خط مقدمِ مقابله با دسیسههای جبهه استکبار است، هوشمندی اطلاعاتی، اجرای طرحهای محلهمحور و آمادگی رزمی را سه مؤلفه کلیدی برای تداوم اقتدارِ در جنوب کشور برشمرد و از عملکرد ممتازِ یگانهای انتظامی و مرزبانی این استان تقدیر کرد.
سردار رضایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گلگونکفن عرصه نظم و امنیت، استان هرمزگان را خط مقدم جبهه رویارویی ب ادشمن مستکبر آمریکایی و رژیم غاصب صهیونی توصیف کرد و اظهار داشت: رشادتها، ایستادگی و اتحاد کمنظیر مردم انقلابی و ولایتمدارِ هرمزگان در کنار نیروهای مسلح، این استان را به دژی مستحکم در برابر توطئههای بدخواهان تبدیل کرده است. تاریخ ایران اسلامی، همواره نقش برجستهی مردم ، پلیس و نیروهای مسلح مستقر در این خطه را در حراست از خاک مقدس ایران اسلامی به نیکی ثبت و ضبط خواهد کرد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تکیه بر تجارب عملیاتی اخیر، ضمن ابراز خرسندی از مقاومت جانانه کارکنان انتظامی و مرزبانی و خانوادههای مکرم آنان در جنگ دوازدهروزه، جنگ هرمز و همچنین مقابله با تحرکات خصمانه دشمن آمریکایی و صهیونی در ایام جنگ رمضان، از این مجاهدتها به عنوان نماد غیرت و ولایتمداری یاد کرد و مراتب سپاس و تقدیر خود را از این پایداری ابراز داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت ارتقای مداوم سطح آمادگی رزمی و عملیاتی تأکید کرد و افزود: ما در برابر دشمنان قسمخورده، همواره باید رویکرد تهاجمی در اندیشه و دفاعی در عمل داشته باشیم. راهبرد قطعی ما، آمادگی حداکثری برای مقابله با هرگونه تهدید است و در این مسیر، کوچکترین غفلتی جایز نیست.
سردار رضایی در تبیین زیربنای راهبردی امنیت، به نقش حیاتی «اطلاعات» اشاره کرد و گفت: ستون فقرات امنیت پایدار بر پایه دادههای دقیق خبری استوار است. ما با بهرهگیری از سامانههای پردازش هوشمند، این دادهها را پالایش و اعتبارسنجی میکنیم تا خبرِ اثربخش استخراج شود؛ چرا که تنها با خروجی دقیق اطلاعاتی است که میتوان مراحل طرحریزی و اجرای عملیات را با کمترین ضریب خطا و بالاترین میزان موفقیت به سرانجام رساند.
سردار رضایی با تشریح سیاستهای نوین انتظامی، اجرای طرح محلهمحور را گامی اساسی در حل میدانی و بیواسطه مشکلات مردم دانست و تصریح کرد: این رویکرد، نقشی بیبدیل در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کاهش جرایم دارد و مردم باید نتیجه ملموس نظارت و خدمات پلیس را در محل سکونت خود احساس کنند.
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