فراجا در خط مقدم مسائل اجتماعی و امنیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی ظهر جمعه در نشست فصلی روسا و معاونان سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در همدان با اشاره به جایگاه حساس و خطیر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: فراجا به عنوان نهادی که در خط مقدم بسیاری از مسائل اجتماعی و امنیتی کشور قرار دارد نیازمند پشتوانههای معنوی و انگیزههای الهی است و در این میان نقش روحانیون و مجموعههای عقیدتی سیاسی بسیار کلیدی و اثرگذار است.
وی با تاکید بر اینکه روحانیون فراجا میتوانند با رویکرد هدایتگرانه خود انگیزه الهی و معنوی نیروهای خدوم انتظامی را تقویت کنند، افزود: روحانیون باید در عرصه اجرایی همواره روحیه طلبگی و مردمی خود را حفظ کنند و ارتباط صمیمی و مستمر خود را با بدنه کارکنان از دست ندهند.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با بیان اینکه رفتار و عملکرد مبلغان و روحانیون باید مروج ارزشهای اسلامی باشد، تصریح کرد: مردم باید اسلام را در رفتار، منش و عملکرد روحانیون مشاهده کنند چراکه عمل به ارزشها بسیار موثرتر از گفتار است.
آیتالله شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به نسل جوان خاطرنشان کرد: در تربیت نسل جوان آموزش بهتنهایی و بدون محبت و رحمت کافی نیست و تاثیرگذاری تربیتی در بستر رافت و محبت صورت میگیرد.
وی در پایان با یادآوری مسئولیت سنگین همگانی در قبال صیانت از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی گفت: همه ما در قبال حفظ انقلاب و صیانت از نظام اسلامی مسئولیم و باید با احساس مسئولیت بیشتر از میراث گرانبهای شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی حراست کنیم.
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