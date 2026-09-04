توقیف نیسان حامل ۲ تن چوب بید قاچاق در موچش

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران صبح جمعه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی درباره قطع و قاچاق درختان بید در محدوده حاشیه رودخانه روستای موچش، صبح جمعه مأمور کشیک سرجنگلبانی موچش به همراه نیروهای انتظامی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.
صابر مفاخری افزود: متخلفان با مشاهده مأموران پیش از رسیدن آنان به محل مورد نظر متواری شدند، اما در جریان بررسیهای انجام شده، یک دستگاه نیسان حامل مقطوعات درخت بید شناسایی و توقیف شد.
وی بیان کرد: بر اساس اعلام سرجنگلبانی موچش، وزن چوبهای کشفشده حدود ۲ هزار کیلوگرم برآورد شده است و خودرو به مقر سرجنگلبانی منتقل شد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین محل قطع درختان مورد بررسی قرار گرفت و آثار تخریب و قطع درختان مستندسازی شد تا مستندات لازم برای پیگیری قانونی پرونده در اختیار مراجع مربوط قرار گیرد.
مفاخری اذعان کرد: در ادامه برای متخلفان پروندهای با استناد به مواد قانونی مربوط به قطع و حمل غیرمجاز درختان جنگلی تشکیل شده و موضوع برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد.
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