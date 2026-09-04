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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

فایننشال تایمز: ترامپ به‌دنبال توافق جامع‌تری با ایران است

فایننشال تایمز: ترامپ به‌دنبال توافق جامع‌تری با ایران است

منابع دیپلماتیک مدعی شدند که رئیس جمهور آمریکا به‌دنبال توافق جامع‌تری با ایران است که تنگه هرمز و مسئله هسته‌ای را شامل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه آمریکایی فایننشال تایمز به نقل از منابع دیپلماتیک فاش کرد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به دنبال توافق جامع‌تری با ایران است که تنگه هرمز و مسئله هسته‌ای را شامل شود.

بر اساس گزارش این روزنامه به نقل از منابع دیپلمایتک، میانجیگران در تلاشند تا چارچوبی برای مذاکرات بین تهران و واشنگتن در مورد توافق جدید احتمالی ایجاد کنند.

منابع مذکور تأکید کردند که واشنگتن به میانجی‌ها اطلاع داده است که صرف نظر از توافق تهران-مسقط، تمایل دارد تنگه هرمز را باز نگه دارد.

این تحولات در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همیشه تأکید کرده اند که تا آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و پایبندی عملی خود را به توافقنامه اسلام آباد ثابت نکند، تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند.

کد مطلب 6936916

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    نظرات

    • فروزان IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
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      باز هم سر و کاری عاقلان دانند
    • علی انصاری معروف به علی نوری IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      2 0
      پاسخ
      درود به شرفتان ، تنگه را باز نکنید .
    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 0
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      بهانه است ترامپ اساسا دنبال توافق با ایران نیست
    • حسین IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 0
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      ترامپ متوهم هر روز اعلام می کند که تنگه هرمز در دست ماست،چطور الان بدنبال تفاهمی است که مسئله تنگه هرمز باید در آن گنجانده شود؟
    • نام اشنا IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 0
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      برای راستی آزمایی توافق از سوی دونالد ترامپ پدوفیل و قمارباز ، هر گونه توافق بایستی اولین بند ان آزاد سازی بی قید و شرط تمام اموال بلوکه شده ایران باشد و گام بعد هم پرداخت خسارات و دیه شهدا به خصوص شهدای مدرسه میناب و لامرد . آخرین بند هم درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز توسط ایران و درباره هسته ای هم تکلیف کاملا روشن است چون ایران عضو npt است پس غنی سازی ایران قانونی و حق مسلم ایران است پس مواد غنی شده نه رقیق می‌شوند و نه قرار است به جایی در خارج ایران منتقل شوند.

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