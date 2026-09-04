به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه آمریکایی فایننشال تایمز به نقل از منابع دیپلماتیک فاش کرد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به دنبال توافق جامع‌تری با ایران است که تنگه هرمز و مسئله هسته‌ای را شامل شود.

بر اساس گزارش این روزنامه به نقل از منابع دیپلمایتک، میانجیگران در تلاشند تا چارچوبی برای مذاکرات بین تهران و واشنگتن در مورد توافق جدید احتمالی ایجاد کنند.

منابع مذکور تأکید کردند که واشنگتن به میانجی‌ها اطلاع داده است که صرف نظر از توافق تهران-مسقط، تمایل دارد تنگه هرمز را باز نگه دارد.

این تحولات در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همیشه تأکید کرده اند که تا آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و پایبندی عملی خود را به توافقنامه اسلام آباد ثابت نکند، تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند.