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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۴۶

گریر: انگلیس به جای آمریکا، اتحادیه اروپا را انتخاب کرد

گریر: انگلیس به جای آمریکا، اتحادیه اروپا را انتخاب کرد

نماینده تجاری آمریکا از گرایش انگلیس به سمت تقویت روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایشننال تایمز، جیمسون گریر نماینده تجاری آمریکا تاکید کرد که انگلیس، بروکسل را در برابر آمریکا انتخاب کرده و عدم بهره بردن لندن از مسئله خروج از اتحادیه اروپا برای تقویت روابط تجاری اش با آمریکا تأسف برانگیز است.

وی اضافه کرد: آنها می گویند باید منتظر بمانیم ببینیم اتحادیه اروپا چه خواهد گفت. این برای ما یک مشکل و مسئله سخت است.

در جریان سفر رئیس جمهور فرانسه به لندن طی روز پنجشنبه نخست وزیر جدید انگلیس خواهان تقویت روابط میان این کشور و اتحادیه اروپا شد.

همچنین قرار است یک نشست بلندپایه میان اتحادیه اروپا و انگلیس قبل از پایان سال جاری در همین خصوص بعد از گذشت بیش از شش سال از خروج لندن از اتحادیه مذکور برگزار شود.

کد مطلب 6937520

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