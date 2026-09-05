صفایی بوشهری: مسجد تراز اسلامی باید در متن جامعه حضور داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در نشست قرارگاه راهبری مساجد استان بوشهر با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه مساجد اظهار کرد: ممکن است مسجدی از نظر فیزیکی به‌طور کامل تعمیر شده باشد، اما اگر از نظر معنوی، فرهنگی و برنامه‌ای دچار ضعف باشد، نمی‌توان آن را مسجدی آباد و در تراز اسلام دانست.

وی با بیان اینکه مساجد پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند، افزود: با وجود این پیشرفت‌ها، همچنان تا رسیدن به مسجد تراز اسلامی فاصله‌ای جدی وجود دارد و باید عوامل، موانع، برنامه‌ها و شیوه‌های مدیریتی مؤثر در این فاصله به‌دقت شناسایی شود.

ضرورت شناسایی نظام مسائل مساجد

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر، شناخت «نظام مسائل مساجد» را یکی از وظایف مهم شورای امور مساجد دانست و تصریح کرد: مسائل عمومی و اختصاصی مساجد استان باید شناسایی و بررسی و برای آنها راهکارهای عملی ارائه شود و سپس این راهکارها بر اساس اولویت، ابلاغ، اجرا و نظارت شوند.

صفایی بوشهری گفت: ارزش شورای امور مساجد به این نیست که صرفاً دور هم بنشینیم، مشکلات را بیان کنیم و از موانع سخن بگوییم، اما در میدان عمل تغییری ایجاد نشود؛ اگر فعالیت شورا منجر به تحول عینی در مساجد نشود، خود شورا نیز به تراز مورد انتظار دست پیدا نکرده است.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از مباحث کم‌ثمر و وقت‌گیر افزود: باید وارد عرصه عینیت و میدان عمل شویم و تمرکز خود را بر اصلاح، تصحیح و اعتلای میدان فعالیت مساجد قرار دهیم.

الگوهای موفق مساجد بومی‌سازی شوند

امام جمعه بوشهر با اشاره به وجود مساجد موفق در سطح کشور و استان خاطرنشان کرد: باید الگوهای موفق ملی و استانی مورد بررسی قرار گیرند و متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی استان بومی‌سازی شوند.

وی یکی از موضوعات مهم را آسیب‌شناسی کاهش حضور نسل جوان در برخی مساجد دانست و اظهار کرد: باید بررسی شود چرا در برخی مساجد حضور جوانان و نوجوانان کاهش یافته، در حالی که برخی دیگر از مساجد سرشار از حضور نسل جوان هستند.

صفایی بوشهری ادامه داد: شناخت عوامل موفقیت مساجد موفق و عوامل ضعف مساجدی که با کاهش حضور جوانان مواجه هستند، ضرورتی جدی در مسیر رسیدن به مسجد تراز اسلامی است.

هیئت‌های امنا باید توانمند و پاسخگو باشند

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر یکی از مشکلات مهم برخی مساجد را عملکرد هیئت‌های امنا دانست و گفت: هیئت امنا برای مدیریت و حل مشکلات مسجد تشکیل شده است و نباید به‌گونه‌ای عمل کند که برای حل هر مسئله‌ای تنها چشم‌انتظار کمک نهادها و دستگاه‌های بیرونی باشد.

وی با بیان اینکه وظایف هیئت‌های امنا باید به‌طور دقیق مشخص و ارزیابی شود، افزود: هیئت امنا باید توان تأمین پشتیبانی و امکانات مسجد را داشته باشد و زمینه فعالیت مؤثر امام جماعت و اجرای برنامه‌های مختلف مسجد را فراهم کند.

صفایی بوشهری بر ضرورت تعیین شاخص‌های شفاف برای تأیید و تمدید فعالیت هیئت‌های امنا تأکید کرد و گفت: اگر هیئت امنایی توانایی لازم برای ایفای وظایف خود را ندارد یا مانع فعالیت‌های مسجد است، باید با جدیت مورد بازنگری قرار گیرد.

وی خطاب به مسئولان شورای امور مساجد استان اظهار کرد: در اجرای شاخص‌ها نباید رودربایستی داشت؛ ابتدا باید آموزش‌های لازم ارائه شود، اما اگر افراد و مجموعه‌ها به ترازهای تعیین‌شده پایبند نبودند، نباید صرفاً به دلیل فشارها و توصیه‌ها از اجرای ضوابط عقب‌نشینی کرد.

انتقاد از رویکرد سکولار در برخی مساجد

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با انتقاد از رویکردهای سکولار در برخی مساجد تأکید کرد: مسجدی که نسبت به مسائل نظام اسلامی، انقلاب و رهبری بی‌تفاوت باشد و اجازه طرح مسائل سیاسی و اجتماعی مرتبط با جامعه اسلامی را ندهد، دچار رویکرد سکولار شده است و نباید با چنین رویکردی مماشات کرد.

وی همچنین بر ضرورت استقلال و خودکفایی مساجد در حوزه تأمین امکانات و پشتیبانی تأکید کرد و گفت: مساجد نباید به‌گونه‌ای وابسته شوند که با قطع حمایت یک مجموعه، فعالیت آنها دچار اختلال شود، بلکه باید زمینه خودکفایی و استقلال مساجد بیش از پیش فراهم شود.

امام جماعت نباید در مسجد تنها بماند

صفایی بوشهری حمایت از ائمه جماعات را از اولویت‌های مهم دانست و افزود: در کنار حمایت از ائمه جماعات، باید برنامه‌های ارتقای توانمندی و سطح امامت جماعت نیز به‌صورت مستمر برگزار شود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه اجتماعی ائمه جماعات گفت: یکی از اقدامات مؤثر، حضور جمعی ائمه جماعات در مساجد یکدیگر و اقامه نماز پشت سر یک امام جماعت است که می‌تواند موجب تقویت جایگاه، شوکت و حمایت اجتماعی از ائمه جماعات شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ادامه داد: نباید امام جماعتی را به مسجدی اعزام کرد و او را در آنجا تنها و غریب رها کرد؛ باید به وضعیت زندگی، شرایط کاری و نیازهای ائمه جماعات رسیدگی شود.

وی بر برگزاری دوره‌های آموزشی، نمایشگاه‌ها و برنامه‌های فرهنگی برای ائمه جماعات و همچنین تجلیل از امامان جماعت موفق تأکید کرد و افزود: ائمه جماعاتی که نیازمند تقویت هستند نیز باید با رعایت اخلاق و کرامت انسانی مورد حمایت و توانمندسازی قرار گیرند.

صفایی بوشهری ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی، آسیب‌شناسی دقیق، مدیریت کارآمد و حضور فعال همه ارکان مسجد، مساجد استان بوشهر هرچه بیشتر به جایگاه مسجد تراز اسلامی نزدیک شوند.