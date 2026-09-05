تشدید تنش میان انگلیس و آرژانتین بر سر جزایر مورد مناقشه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر دفاع انگلیس روز گذشته اعلام کرد که تعهدات مطلق کشورش در قبال جزایر فالکلند غیر قابل تزلزل است.

وی اضافه کرد که این جزایر انگلیسی هستند چرا که ساکنان آنها تصمیم گرفته اند انگلیسی باشند. سخنان رئیس جمهور آرژانتین در راستای اختلافات سیاسی داخلی این کشور و کاهش محبوبیت وی مطرح شده است.

پیشتر رئیس جمهور آرژانتین اعلام کرده بود که قصد دارد اقدامات جدیدی را در خصوص توقف پروژه نفتی انگلیس نزدیک جزایر مذکور اتخاذ کند که می تواند باعث تشدید تنش ها بر سر این منطقه مورد منازعه شود.

ترامپ نیز قبلا تلاش کرده بود از این جزایر به عنوان اهرم فشار علیه انگلیس در زمینه های مختلف از جمله جنگ علیه ایران و هزینه های نظامی استفاده کند.