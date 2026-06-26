امروز آخرین فرصت ثبت نام در پذیرش کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام و شرکت در برنامه پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از یکشنبه ۲۴ خرداد آغاز شده است و با یک بار تمدید تا جمعه ۵ تیر ادامه دارد.

پذیرش رشته های گروه علوم پزشکی شامل مامایی، تکنولوژی اتاق عمل، فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی، بهداشت عمومی و تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون است.

پذیرش رشته های علوم آزمایشگاهی، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مدارک پزشکی، مهندسی بهداشت محیط، هوشبری و ساخت پروتزهای دندانی، مواد، ایمنی صنعتی، معدن، برق، مکانیک، صنایع چوب و مبلمان، عمران و معماری، صنایع شیمیایی، ناوبری، کامپیوتر، شیلات، مهندسی آبیاری و منابع طبیعی، علوم و صنایع غذایی، علوم دام و طیور، زراعت و باغبانی، آمار، حسابداری، زبان انگلیسی، علوم انتظامی، آموزش و پرورش ابتدایی، مدیریت، باستان شناسی، حقوق، علوم ورزشی، تربیت معلم قرآن کریم، مرمت و احیاء بناهای تاریخی، طراحی و دوخت پوشاک، هنرهای تجسمی، صنایع دستی بدون آزمون است.

متقاضیانی ‌که دارای شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته هستند، می‌توانند در این برنامه پذیرش ثبت‌نام کنند. دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق تارنمای سازمان سنجش قابل دسترسی است.

ضمناً متقاضیان رشته های باآزمون دانشگاه آزاد اسلامی لازم است برای پذیرش در رشته های باآزمون این دانشگاه در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام کنند. زمان انتخاب‌رشته برای رشته محل‌های باآزمون دانشگاه آزاد اسلامی متعاقباً از سوی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

آن‌دسته از متقاضیانی‌که علاقه‌مند به پذیرش در رشته‌های پذیرش با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) دانشگاه آزاد اسلامی هستند، لازم است طبق برنامه زمانی اعلام شده در تارنمای مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه مذکور نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

علاقه‌مندان به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته باید ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه، در صورتی که دارای شرایط مذکور هستند، می‌توانند منحصراً در یک مجموعه ثبت‌نامی (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته) متقاضی شوند. لازم به توضیح است پذیرش در برخی از رشته های امتحانی مذکور بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی(معدل کل مقطع کاردانی) صورت خواهد پذیرفت.

همه متقاضیان، اعم از اینکه پذیرش در رشته امتحانی آنان با آزمون یا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) باشد، لازم است مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضیحات این اطلاعیه، ثبت‌نام و انتخاب رشته کنند. در صورت عدم ثبت‌نام در تاریخ مقرر، پذیرش متقاضی پس از پایان مهلت تعیین شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

برای ثبت‌نام‌ در این برنامه پذیرش باید اقدام‌های زیر انجام گیرد:

۱.مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته.۲. ثبت‌نام از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی : www.sanjesh.org در زمان مقرر ۲۴ خرداد تا ۵ تیر ۱۴۰۵۳. آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.۴. خرید کارت اعتباری ثبت نام و پرداخت مبلغ ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در این برنامه پذیرش.

یادآوری ۱: چنانچه علاقه‌مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی باشید، لازم است علاوه‌بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال دیگر نیز برای دوره‌ مذکور به صورت اینترنتی اقدام کنید.

یادآوری ۲: با توجه به اینکه مقرر شد در مراحل مختلف فرایند پذیرش، خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه دریافت می‌شود.

به متقاضیان توصیه می‌شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پیش‌نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل کرده و سپس بر اساس فرم پیش‌نویس با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش اطلاعات لازم را در برنامه نرم‌افزاری ثبت‌نام وارد کنند.

ضمناً متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نامی و انتخاب رشته دقت کنند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارک متقاضی در صورت پذیرفته شدن، مطابق مقررات و ضوابط رفتار خواهد شد.

یادآوری ۳: چنانچه متقاضی در مرحله ثبت‌نام اطلاعات اشتباه ارائه کند یا در ارسال عکس خود مرتکب اشتباه شود (اعم از اینکه سهواً یا عمداً باشد) به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ (برای آن‌دسته از مجموعه‌های ثبت‌نامی که پذیرش آنها با آزمون است) در روز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از سه‌شنبه ۱۷ شهریور تا پنجشنبه ۱۹ شهریور با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

محل آزمون متقاضیان بر اساس استان و شهرستان حوزه امتحانی مندرج در بند ۳۱ تقاضانامه تعیین می‌شود. لذا متقاضیان باید با مراجعه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته و درج کد مربوط به استان و شهر تعیین شده در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام کنند.