بادبانی ایران پس از چند سال وقفه به ساختارهای جهانی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه‌های انجمن بادبانی ایران برای توسعه ارتباطات بین‌المللی و تقویت جایگاه بادبانی کشور در ساختار رسمی رشته‌های المپیکی عضویت ایران در انجمن بین‌المللی کلاس ILCA پس از چند سال وقفه بار دیگر فعال شد.

بر اساس سوابق موجود آخرین پرداخت حق عضویت ایران در این انجمن بین‌المللی به سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد. از آن زمان حضور رسمی و مستمر ایران در ساختار ILCA با وقفه همراه بود. با پیگیری‌های انجام شده عضویت ایران در این انجمن بار دیگر برقرار شده است تا بادبانی کشور بتواند حضور منسجم‌تری در جامعه بین‌المللی این کلاس داشته باشد.

کلاس ILCA یکی از مهم‌ترین کلاس‌های بادبانی در سطح جهان و یکی از کلاس‌های حاضر در برنامه بازی‌های المپیک است. کلاس ILCA ۷ در بخش مردان و کلاس ILCA ۶ در بخش زنان از جمله کلاس‌های اصلی رقابت‌های المپیکی بادبانی به شمار می‌روند. بسیاری از کشورها نیز برنامه‌های استعدادیابی و قهرمانی خود را در این کلاس‌ها دنبال می‌کنند و مسیر آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور در بازی‌های المپیک را از همین طریق پیش می‌برند.

فعال شدن دوباره عضویت ایران در انجمن جهانی ILCA تنها یک اقدام اداری و بین‌المللی نیست. این اتفاق می‌تواند زمینه دسترسی منظم‌تر ایران به ساختارهای رسمی این کلاس را فراهم کند و ارتباط ورزشکاران و مربیان کشور با جامعه تخصصی ILCA را گسترش دهد.

همچنین حضور فعال‌تر در این ساختار می‌تواند فرصت استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و فنی را افزایش دهد و شرایط مناسب‌تری را برای حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقات معتبر بین‌المللی ایجاد کند.

این اتفاق در شرایطی رقم خورده است که بادبانی ایران خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ آماده می‌کند. ایران در کلاس ILCA ۷ در این رقابت‌ها نماینده خواهد داشت و شهاب خاتم به عنوان نماینده بادبانی کشور در این کلاس المپیکی در مسیر حضور در رقابت‌های ژاپن قرار دارد.

همزمانی فعال شدن عضویت ایران در انجمن جهانی ILCA با آماده‌سازی نماینده کشور برای بازی‌های آسیایی می‌تواند نشانه‌ای از حرکت بادبانی ایران به سمت ایجاد یک مسیر منسجم‌تر در بخش قهرمانی باشد. مسیری که در آن توسعه ارتباطات بین‌المللی و حضور در رویدادهای معتبر جهانی در کنار ارتقای دانش فنی و تربیت ورزشکاران در کلاس‌های المپیکی دنبال شود.

در صورت استمرار این روند می‌توان انتظار داشت زمینه برای توسعه کلاس ILCA در داخل کشور نیز فراهم شود. افزایش تعداد ورزشکاران و ارتقای سطح مربیان و حضور منظم‌تر در مسابقات بین‌المللی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رشد این کلاس در ایران کمک کند.

با توجه به جایگاه ILCA در ساختار جهانی و المپیکی بادبانی فعال شدن دوباره عضویت ایران می‌تواند گامی زیربنایی برای ترسیم یک برنامه بلندمدت باشد. برنامه‌ای که هدف آن افزایش حضور بین‌المللی ورزشکاران ایرانی و نزدیک شدن بادبانی کشور به استانداردهای قهرمانی آسیا و جهان و در نهایت حرکت هدفمند در مسیر کسب سهمیه‌های المپیکی باشد.