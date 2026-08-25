به گزارش خبرگزاری مهر، عدد «۱+۵» برای مخاطب ایرانی، ترکیبی آشنا از ادبیات دیپلماتیک سال‌های گذشته است؛ اما این‌بار این عدد نه به میز مذاکره، بلکه به آب‌های فوچا و یک همکاری ورزشی میان ایران و ترکیه اشاره دارد. یک نماینده از بادبانی ایران در کنار پنج ورزشکار حاضر در اردوی تیم ملی ILCA۷ ترکیه، مجموعه‌ای شش‌نفره را شکل داده‌اند که از نظر سن، تجربه و پیشینه رقابتی، ترکیبی متنوع و قابل‌توجه محسوب می‌شود.

اردوی تیم ملی ILCA۷ ترکیه به میزبانی مجموعه Mark Warner Phokaia در فوچا برگزار می‌شود. فدراسیون بادبانی ترکیه، برکای آبای، اوموت ایری‌پارماک، کوتسال گونش کورناز، فوزی کورت، کرم اولو و کرم آلپای را به این اردو دعوت کرده و هدایت برنامه‌ها را به اونور دره‌باشی، مربی ILCA این فدراسیون، سپرده است. نماینده ایران نیز در چارچوب برنامه آماده‌سازی خود برای بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا، در کنار این ناوگان تمرین می‌کند.

ترکیب این اردو تنها از چند ورزشکار داخلی تشکیل نشده است؛ در میان این شش نفر، قهرمان لیگ ملی ILCA۷ ترکیه، نفر چهارم مسابقات جهانی ILCA۶، مدال‌آوران رده‌های جوانان اروپا و جهان، ورزشکاران باتجربه مسابقات بزرگسالان اروپا و استعدادهایی حضور دارند که مسیر انتقال از ILCA۴ و ILCA۶ به کلاس المپیکی ILCA۷ را طی می‌کنند. همین تنوع، اردوی فوچا را برای نماینده ایران به محیطی تمرینی جدی و نزدیک‌تر به شرایط رقابت تبدیل کرده است.

شهاب خاتم؛ نماینده ایران در ترکیب «۱+۵»

شهاب خاتم، نماینده بادبانی ایران در کلاس ILCA۷، متولد سال ۱۹۹۱ است و سابقه سال‌ها عضویت در تیم ملی ایران و حضور در رویدادهای مختلف بین‌المللی از سال ۲۰۰۹ را دارد. او دانش‌آموخته روان‌شناسی ورزشی دانشگاه تهران و دارنده مدرک مدیریت سیلینگ از فدراسیون بادبانی آسیاست و علاوه بر فعالیت به‌عنوان ورزشکار، در حوزه مربیگری، تدریس و مدیریت کلاس‌های بادبانی نیز سال‌ها فعالیت کرده است.

این پیشینه باعث شده حضور او در مسیر آماده‌سازی برای ناگویا، تنها به تجربه هدایت قایق محدود نباشد و با شناخت فنی، آموزشی و ذهنی از ورزش قهرمانی همراه شود.

خاتم در آخرین میدان رقابتی خود، در مسابقات قهرمانی منطقه‌ای ILCA در باشگاه وارونا تایلند در سال ۲۰۲۵، با نام Iran Sail در کلاس ILCA۷ حضور یافت و در میان ۱۳ ورزشکار، رتبه پنجم را کسب کرد.

حضور در اردوی فوچا برای او فرصتی است تا در مرحله نهایی آماده‌سازی، عملکرد فنی و تاکتیکی خود، از جمله تنظیمات بادبان و قایق، نحوه هدایت و استارت و استراتژی مسابقه را در کنار ناوگانی جوان و باتجربه ارزیابی کند.

برکای آبای؛ تجربه رقابت در سطح بزرگسالان

برکای آبای، متولد ۱۴ ژانویه ۱۹۹۸ و عضو شاخه بادبانی دوغوش باشگاه فنرباغچه، باتجربه‌ترین ورزشکار حاضر در ترکیب شش‌نفره ترکیه است.

یکی از مهم‌ترین نتایج دوران جوانان او به مسابقات قهرمانی زیر ۲۱ سال اروپا در سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد؛ جایی که پس از ثبت چند نتیجه تک‌رقمی و حتی پیروزی در یکی از ریس‌ها، رقابت‌ها را در جایگاه چهارم اروپا به پایان رساند.

آبای در سال‌های بعد نیز حضور در سطح بزرگسالان و رویدادهای معتبر ILCA۷ را ادامه داد. او در مسابقات جهانی کلاس‌های المپیکی و اردوهای بین‌المللی ترکیه شرکت کرده و در مسابقات قهرمانی بزرگسالان اروپا ۲۰۲۶ رتبه ۴۱ را به دست آورده است؛ بهترین نتیجه در میان سه ورزشکار بزرگسال ILCA۷ ترکیه در آن دوره.

حضور او در فوچا، به ناوگان اردو تجربه‌ای از رقابت‌های طولانی، مدیریت فشار و حفظ عملکرد در رویدادهای بزرگ اروپایی می‌دهد.

اوموت ایری‌پارماک؛ چهره‌ای با کارنامه درخشان بین‌المللی

اوموت ایری‌پارماک، متولد ۳ دسامبر ۲۰۰۳ و ورزشکار باشگاه گالاتاسرای، از نظر نتایج بین‌المللی یکی از برجسته‌ترین اعضای این اردو است.

او در مسابقات قهرمانی بزرگسالان اروپا ۲۰۲۱ در کلاس ILCA۶، مقام سوم رده‌بندی عمومی و مقام دوم زیر ۲۱ سال اروپا را به دست آورد. ایری‌پارماک در طول آن رقابت چند ریس را با رتبه نخست به پایان رساند و در مقاطعی صدرنشین رده عمومی و زیر ۲۱ سال بود.

چند ماه بعد، ایری‌پارماک در مسابقات جهانی ILCA۶ مردان سال ۲۰۲۱ در عمان، رتبه چهارم جهان را کسب کرد. او پس از انتقال به ILCA۷ نیز روند موفقیت خود را ادامه داد؛ در جام اروپایی ترکیه ۲۰۲۵ قهرمان ILCA۷ شد و در پایان لیگ ملی فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶ نیز عنوان قهرمانی رده عمومی ترکیه را به دست آورد.

بنابراین تمرین در کنار او می‌تواند معیاری جدی برای سنجش سرعت، ثبات و کیفیت عملکرد نماینده ایران باشد.

کوتسال گونش کورناز؛ مدال‌آور نسل تازه بادبانی ترکیه

کوتسال گونش کورناز، متولد ۱۴ ژانویه ۲۰۰۸ و عضو باشگاه فنرباغچه دوغوش، یکی از مهم‌ترین استعدادهای نسل تازه بادبانی ترکیه است.

او در مسابقات قهرمانی جوانان جهان ILCA۴ سال ۲۰۲۳، مدال برنز رده زیر ۱۶ سال را به دست آورد و در رده‌بندی عمومی نیز در میان ۲۸۷ ورزشکار، پنجم شد. کورناز همان سال در مسابقات قهرمانی اروپا نیز برنز زیر ۱۶ سال را کسب کرد و در رده عمومی هفتم شد.

کورناز پس از پشت سر گذاشتن ILCA۴ و ILCA۶، وارد کلاس سنگین‌تر و المپیکی ILCA۷ شده است. او در لیگ ۲۰۲۵–۲۰۲۶ ترکیه، قهرمان رده جوانان و نایب‌قهرمان رده عمومی شد؛ نتیجه‌ای مهم برای ورزشکاری ۱۸ساله در رقابت با نفرات باتجربه‌تر.

او در روزهای ابتدایی مسابقات زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۶ نیز در جمع مدعیان برتر رده زیر ۱۹ سال قرار داشت و بخشی از رقابت را در صدر این رده سپری کرد.

کرم اولو؛ استعداد در مسیر ورود به ILCA۷

کرم اولو، متولد ۲ آوریل ۲۰۰۸ و عضو شاخه بادبانی باشگاه گوزتپه، از جوان‌ترین ورزشکاران این اردو است.

او در سال ۲۰۲۴ در مسابقات قهرمانی جوانان جهان ILCA۴ حضور داشت و تجربه رقابت در یک ناوگان بزرگ بین‌المللی را به دست آورد. مسیر او سپس با عبور از کلاس‌های جوانان به ILCA۷ ادامه پیدا کرد؛ انتقالی که به قدرت بدنی بیشتر، تکنیک هایکینگ متفاوت و کنترل دقیق‌تر بادبان نیاز دارد.

اولو در پایان لیگ ۲۰۲۵–۲۰۲۶ ترکیه، مقام سوم رده جوانان ILCA۷ را کسب کرد و در رده‌بندی انتخابی تیم ملی نیز چهارمین ورزشکار جوان این کلاس شد. نام او همچنین در ترکیب اعلام‌شده ترکیه برای رقابت‌های زیر ۲۱ سال اروپا قرار گرفته است.

هرچند کارنامه او هنوز به اندازه نفرات مدال‌آور اردو گسترده نیست، حضور مستمرش در ساختار ملی نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری ترکیه روی او به‌عنوان بخشی از نسل آینده ILCA۷ است.

کرم آلپای؛ عضو جوان پروژه توسعه ILCA۷

کرم آلپای، متولد ۲۵ ژوئن ۲۰۰۷ و عضو باشگاه آرکاس چشمه، مسیر مرحله‌به‌مرحله‌ای را در کلاس‌های ILCA طی کرده است.

نام او در سال ۲۰۲۳ در رقابت‌های ILCA۴ ثبت شده، در سال ۲۰۲۴ در ILCA۶ مسابقه داده و در فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶ به ناوگان ILCA۷ پیوسته است. این مسیر نشان می‌دهد آلپای در یک برنامه تدریجی، از بادبان‌های کوچک‌تر به تجهیزات فیزیکی‌تر و رقابتی‌تر کلاس المپیکی منتقل شده است.

آلپای در رده‌بندی جوانان لیگ ILCA۷ ترکیه در فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶ جایگاه پنجم را به دست آورد و برای حضور در رقابت‌های زیر ۲۱ سال اروپا نیز در فهرست تیم ترکیه قرار گرفت.

او در اردوی فوچا بیش از آنکه یک ورزشکار صاحب مدال بین‌المللی باشد، نماینده بخش توسعه‌ای تیم ملی ترکیه است؛ ورزشکاری که از طریق تمرین با نفرات باتجربه‌تر، برای ورود جدی‌تر به رقابت‌های اروپایی و بین‌المللی آماده می‌شود.

«۱+۵»؛ فراتر از یک تیتر

ترکیب «۱+۵» در فوچا، تصویری روشن از سطح محیط تمرینی نماینده ایران ارائه می‌دهد. شهاب خاتم در کنار یک ورزشکار باتجربه با سابقه رتبه چهارم زیر ۲۱ سال اروپا، قهرمان فعلی لیگ ترکیه و نفر چهارم پیشین جهان در ILCA۶، دو مدال‌آور رده‌های جوانان اروپا و جهان و دو ورزشکار در حال توسعه برای رقابت‌های زیر ۲۱ سال تمرین می‌کند.

ارزش این اردو تنها در تعداد روزهای تمرین یا حضور در آب‌های ترکیه خلاصه نمی‌شود. تمرین در چنین ناوگانی نماینده ایران را در معرض مدل‌های متفاوتی از سیلینگ سطح بالا قرار می‌دهد: تجربه و ثبات آبای، سرعت و کارنامه بین‌المللی ایری‌پارماک، جسارت نسل جوان در کورناز و کورت و انگیزه روبه‌رشد اولو و آلپای.

به همین دلیل، «۱+۵» می‌تواند عنوانی دقیق برای روایتی باشد که نشان می‌دهد نماینده بادبانی ایران در مسیر آماده‌سازی برای ناگویا خود را در کنار چه سطحی از ورزشکاران محک می‌زند.