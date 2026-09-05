به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ۸۳ درصد از صهیونیست ها نتانیاهو را مسئول شکست بزرگ این رژیم در برابر عملیات طوفان الاقصی فلسطین می دانند.

این شبکه همچنین اعتراف کرد که اکثر صهیونیست ها نامزد دیگری غیر از نتانیاهو را برای تصدی پست نخست وزیری ترجیح می دهند.

همچنین بر اساس این گزارش، نتایج نظرسنجی ها در اراضی اشغالی حاکی از پیشتازی جریان رقیب نتانیاهو است.

پیشتر نیز نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی از عملکرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم به شدت انتقاد کرد.

بنت گفت: نتانیاهو روش دروغ پراکنی و تبدیل نیروهای امنیتی به دشمن را پیشه کرده است تا تلاش کند خود را از مسئولیت مستقیم در قبال حمله ۷ اکتبر (طوفان الاقصی) تبرئه کند.