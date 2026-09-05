از ۸۰۰ هزار دلار تیم ملی والیبال مردان تا  ۶۸ میلیارد تیم زنان

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و سالانه فدراسیون والیبال از ساعت ۹ صبح امروز (شنبه ۱۴ شهریور) به میزبانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. در این مجمع و هنگام ارائه گزارش خزانهدار ، میلاد تقوی رئیس فدراسیون اعلام کرد: برای تیم ملی مردان جهت حضور در لیگ ملتها ۸۰۰ هزار دلار هزینه شد.
از طرف دیگر مهدی اسلامی، خزانهدار فدراسیون اعلام کرد که کل بودجه دریافتی فدراسیون از وزارت ورزش برای بخش زنان ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود اما فدراسیون برای زنان ۶۸ میلیارد تومان هزینه کرد.
این مساله باعث شد تا مهین فرهادیزاد، نایبرئیس کمیته ملی المپیک اعتراض کند و بگوید: شما نباید تصور کنید بودجهای که از وزارت ورزش دریافت میکنید فقط مختص مردان است و بخش خاصی از آن برای زنان است چون بودجه معاونت زنان محدود است و باید از کل بودجه خود صرف زنان کنید.
میلاد تقوی در ادامه درباره تفاوت هزینهها برای مردان و بانوان گفت: ما یکسری هزینهها داریم که برای آقایان است و برای خانمها نیست. کل بودجه دریافتی ما از وزارت ورزش سال گذشته ۵۹ میلیارد تومان بود اما ما ۶۸ میلیارد تومان فقط برای زنان هزینه کردیم.
رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: امسال لیگ ملتهای والیبال برای ما تقریباً ۸۰۰ هزار دلار هزینه داشت و این بخش عمدهای از بودجه ما را به خود اختصاص داد، اما در بخش آسیایی، میزان هزینهای که برای آقایان و بانوان داریم کاملاً برابر است.
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