به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه با شیوهای مشابه در شهرهای مختلف استان، موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، هویت متهمان را شناسایی کرده و پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی آنان را دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ۲۰ فقره موبایلقاپی در چند شهر بزرگ استان اعتراف کردند و در بازرسیهای انجامشده نیز تعدادی تلفن همراه کشف شد.
خورشاد با اشاره به ادامه تحقیقات برای بررسی سرقتهای احتمالی دیگر، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
وی از شهروندان خواست هنگام استفاده از تلفن همراه در معابر عمومی، بهویژه نقاط پرتردد، مراقب اطراف خود باشند و از استفاده از تلفن همراه در حاشیه خیابانها و نقاط ناامن خودداری کنند.
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