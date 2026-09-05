دستور رئیس کل دادگستری لرستان برای برخورد با عاملان تیراندازی

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علیمحمدی خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب حوزههای قضایی لرستان با اشاره به مراجعات مردمی و گزارشهای واصله مبنی بر وقوع تیراندازیهای غیرمجاز در برخی مراسمهای شادی و عزاداری، این اقدام را نهتنها یک عمل خلاف قانون، بلکه تهدیدی جدی علیه سلامت و امنیت عمومی جامعه دانست.
وی در این دستور، تصریح کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچکس اجازه ندارد با رسمهای غلط و اقدامات پرخطر، آسایش و جان شهروندان را به مخاطره بیندازد.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه تیراندازی در مراسمات، ناهنجاری اجتماعی است که باید با آن به شکل بازدارنده مقابله کرد، افزود: بهتمامی دادستانهای حوزههای قضایی ابلاغ شده است که ضمن رصد دقیق و پیشدستانه، در صورت وقوع چنین حوادثی، پروندههای مربوطه را با قید فوریت و خارجازنوبت رسیدگی کرده و با عاملان تیراندازی و دارندگان سلاحهای غیرمجاز، بدون هیچگونه اغماض و طبق موازین قانونی برخورد کنند.
علیمحمدی همچنین از دادستانها خواست تا با همکاری دستگاههای مربوطه و بهرهگیری از ظرفیت سران طوایف، متنفذان و بزرگان محلی، نسبت به آگاهسازی و پیشگیری از این ناهنجاری پیش از وقوع حادثه اقدام کنند.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با هیچکس در تأمین امنیت عمومی تعارف ندارد و افرادی که با سلاح گرم اقدام به سلب آسایش مردم میکنند، باید بدانند که با برخورد قاطع، شدید و قاطعانه قانون مواجه خواهند شد و به سزای عمل خود خواهند رسید.
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