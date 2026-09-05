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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

اهدای اعضای جوان بروجردی به چند بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای جوان بروجردی به چند بیمار زندگی دوباره بخشید

بروجرد - اهدای اعضای «رضا حمزه لو بیاتانی» جوان بروجردی به چند بیمار زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین مورد اهدای عضو سال جاری در استان لرستان با ایثار خانواده مرحوم «رضا حمزه لو بیاتانی»، جوان ۳۱ساله بروجردی که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ‌مغزی‌شده بود، به ثبت رسید.

اهدای اعضای جوان بروجردی به چند بیمار زندگی دوباره بخشید

پس از تأیید مرگ مغزی این جوان بروجردی و با تلاش تیم اهدا عضو معاونت درمان دانشگاه و بیمارستان شهید چمران بروجرد، خانواده مرحوم «رضا حمزه لو بیاتانی» با اقدامی ایثارگرانه رضایت خود را برای اهدای اعضای حیاتی وی اعلام کردند.

با انجام فرایند اهدای عضو، اعضای قابل اهدا به بیماران نیازمند پیوند اختصاص یافت تا با این اقدام انسان‌دوستانه، فرصت دوباره زندگی به چند بیمار نیازمند داده شود.

کد مطلب 6937751

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    نظرات

    • چغلوند IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد 😢

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