اهدای اعضای جوان بروجردی به چند بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین مورد اهدای عضو سال جاری در استان لرستان با ایثار خانواده مرحوم «رضا حمزه لو بیاتانی»، جوان ۳۱ساله بروجردی که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ‌مغزی‌شده بود، به ثبت رسید.

پس از تأیید مرگ مغزی این جوان بروجردی و با تلاش تیم اهدا عضو معاونت درمان دانشگاه و بیمارستان شهید چمران بروجرد، خانواده مرحوم «رضا حمزه لو بیاتانی» با اقدامی ایثارگرانه رضایت خود را برای اهدای اعضای حیاتی وی اعلام کردند.

با انجام فرایند اهدای عضو، اعضای قابل اهدا به بیماران نیازمند پیوند اختصاص یافت تا با این اقدام انسان‌دوستانه، فرصت دوباره زندگی به چند بیمار نیازمند داده شود.