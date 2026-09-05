بیادی: کسی منکر وجود خلا قانونی جدی برای مقابله با بحث نفوذ نیست

حسن بیادی فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با بررسی طرح نفوذ در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه موضوعی است مهم که در تمامی حکومتها و دولتهای گوناگون یک امر عقلی و در حال اجرا است.

وی با اشاره به بررسی طرح نفوذ در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در کشور مگر قانون مبارزه با نفوذ وجود نداشته است که دوستان ما در مجلس می‌خواهند، از صفر قانون جدیدی را ابداع کنند؟ مگر اینکه بگوییم نمایندگان محترم مجلس می‌خواهند قانون قدیم را بازنگری کنند، اما پرسش اساسی این است که آیا برای کاهش نفوذ، ضرورتاً باید به سمت تصویب قانون کیفری جدید و جرم‌انگاری رفتارهای بیشتر حرکت کرد یا آنکه مسئله اصلی، پیش از هر چیز، اجرای صحیح و کامل قوانین موجود است؟

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: من فکر می‌کنم در قانون حاضر خلأ جدی وجود ندارد، بلکه مشکل در اجرا و مجریان قانون است؛ به بیان دیگر، اگر هدف واقعاً «کاهش نفوذ» است، پیش از تصویب قانون جدید، باید قوانین موجود را به‌درستی اجرا کرد، زیرا ممکن است مشکل اصلی نه فقدان قانون، بلکه ضعف در اجرای قانون، نظارت، شناسایی و پیشگیری باشد. پس در چنین شرایطی، افزودن عناوین مجرمانه جدید، الزاماً موجب کاهش نفوذ نخواهد شد.

بیادی گفت: اصلاح قانون برای رفع خلأ واقعی، هماهنگی مقررات و افزایش کارآمدی قابل دفاع است؛ اما جرم‌انگاری مجدد و توسعه بی‌ضابطه عناوین کیفری، بدون اثبات ناکارآمدی قوانین پیشین، نه‌تنها ضرورت دارد که آن محل تردید است.

در طرح نفوذ جزا و مکافاتی برای مجریان قانون هم در نظر گرفته شود

دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی با بیان آنکه هدف از طرح نفوذ، شفافسازی تعاملات با خارج است، نه قطع ارتباط با جهان، اظهار داشت: این مطلب از بدیهیات است، بنابر این باید در این قانون، جزا و مکافاتی برای مجریان قانون هم در نظر گرفته شود، چون در این قانون نباید کاری کنند که دست مجری قانون را بقدری باز بگذارند که به هر اعتراض و حرکتی مارک نفوذ بزنند و خفقان را حاکم و هر جرم سیاسی را نفوذ تلقی کنند.

بیادی در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب طرح نفوذ، گامی بلند برای تحقق ایران قویتر و خنثی سازی حلقه‌های دشمن است یا خیر، تاکید کرد: نباید بی انصافی کرد، چون در قانون قبل هم حتما چنین بوده است. من نظرم این است اول باید یک فکری برای مسئولینی کرد که در این زمینه ترک فعل نموده و بقول معروف راست راست می‌چرخند و احیانا خود داعیه‌دار این موضوع نیز شده‌اند. از طرفی ممکن است بخشی از دوستان از جمله در دولت به لحاظ فنی و اجرایی نقدهایی نسبت به طرح مجلس داشته باشند که این به راحتی با گفتگو و تعامل، قابل حل است اما کسی منکر وجود خلا قانونی جدی برای مقابله با بحث نفوذ نیست.

باید گوش برخی مسئولین را گرفت

وی اظهار ادامه داد: حتما اینگونه است در قانون نویسی باید منافع ملی در نظر گرفته شود و از مسائل جناحی باید جداً پرهیز کرد که خیلی خطرناک است، فلذا در این زمینه باید گوش برخی مسئولین دیگر ذیربط در این موضوع را گرفت که بجای پرداختن به موضوع مهم نفوذ داخلی و خارجی و مقابله با آن، به پرونده‌سازی برای افراد با در نظر گرفتن مسائل جناحی پرداختند و رقیب خود را با تهمتهای گوناگون از مسیر خدمت حذف و خانه نشین کردند؛ برای همین است که نفوذی‌ها در تمام طول بعد از انقلاب با ایجاد خطای محاسباتی و مشاوره‌های غلط در تصمیم سازی‌ها نقش داشته و منجر به بروز خسارت‌های بی‌شمار در کشور شدند.