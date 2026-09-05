 ابلاغ الکترونیکی در چهارمحال و بختیاری به ۹۶ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم، صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری چهارمحال و بختیارب با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در این استان اعلام کرد: در مدت فعالیت، یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۷ پرونده تشکیل شده که از این تعداد یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۲۴۳ پرونده مختومه شده و نرخ رسیدگی در این مدت به ۹۹ درصد رسیده است.

وی افزود: میانگین ورودی پرونده به شعب حدود ۱۴۰ پرونده و میانگین رسیدگی ۱۳۸ پرونده بوده است درصد ابلاغ الکترونیکی نیز از حدود ۷۰ تا ۷۳ درصد به ۸۲ درصد و سپس به ۹۶ درصد افزایش یافته است.

رزم با اشاره به تشکیلات قضایی استان گفت: هم‌اکنون ۲۳۵ شعبه فعال در استان وجود دارد که در آمار لحاظ شده‌اند.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی بیان داشت: دادسرای اردل با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان، دادسرای کوهرنگ با ۴۰ میلیارد تومان، دادسرای بن و سامان هر کدام با ۵ میلیارد تومان و دادگاه بخش در حال اجرا هستند و این پروژه‌ها مراحل یک‌ساله را طی کرده‌اند و حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

رئیس سابق دادگستری چهارمحال و بحتیارب خاطرنشان کرد: پنجشنبه گذشته در جلسه‌ای با حضور آقای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، این پروژه‌ها تشریح شد و مقرر گردید هفته آینده با حضور رئیس دادگستری استان و استاندار، کلنگ‌زنی یا بهره‌برداری آن‌ها انجام شود.

وی در ادامه به عملکرد شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و ادامه داد: این شوراها که اکنون از مراجع قضایی محسوب می‌شوند، در مدت سه سال و نیم، صدها هزار پرونده وارده و مختومه داشته‌اند و نرخ صلح و سازش در این شوراها به ۴۵ درصد رسیده و از طریق آن‌ها ۸۵۰ زندانی مرتبط با پرونده‌های قتل آزاد شده‌اند. همچنین تعداد پرونده‌های عادی که به صلح منجر نشده، حدود ۱۸۶۶ مورد بوده است.

رزم با اشاره به فعالیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی اذعان داشت: تاکنون ۷۳ جلسه ستاد اجرایی تشکیل شده و از تعطیلی ۴۹ واحد تولیدی جلوگیری به‌عمل آمده است، همچنین اعطای پابند الکترونیکی ۱۰ درصد افزایش یافته و تنها در سال ۱۴۰۴، ۶۴۳ مورد در کمیسیون استانی بررسی شده است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۵۱ جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال برگزار شد که ۳۲ مصوبه داشته است و با ورود دادستانی، ۱۲ نقطه حادثه‌خیز جاده‌های استان اصلاح شد و مشکل فناوران پس از ۲۰ سال حل گردید.

وی در خصوص حمایت از بانوان و اطفال گفت: ۴۳ جلسه کارگروه حمایت از بانوان و اطفال با ۱۸۶ مصوبه برگزار شده و نظارت بر اموال محجورین و مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به‌طور مستمر انجام گرفته است، دادسرای استان در این حوزه رتبه برتر کشوری را کسب کرده است.

رئیس سابق دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به شاخص‌های دادرسی بیان داشت: تشکیل پرونده شخصیت، تعیین کارشناس از طریق قرعه‌کشی سیستمی، ارتقای کیفیت اظهارنظر و کاهش بازداشت‌هایی که نهایتاً منجر به صدور حکم می‌شود، باعث کسب رتبه برتر شده است، صدور کیفرخواست شفاهی در دادسراها به ۹۹ درصد و در دادگاه‌ها و بخش‌ها به ۹۶ درصد رسیده و استان رتبه برتر کشور را در این شاخص به‌دست آورده است.

وی ادامه داد: در زمینه گواهی‌ها ۱۳۹۲ مورد و در سال ۱۴۰۴ نیز ۶۴۳ مورد صادر شده است و تعداد دفاتر خدمات الکترونیک نیز افزایش یافته است.

رزم با اشاره به بهبود رتبه ارزیابی عملکرد گفت: استان در سال ۱۴۰۰ رتبه ۲۷ را داشت و اکنون به رتبه ۱۲ رسیده است و با حمایت‌های صورت‌گرفته، انتظار می‌رود تا پایان ارزیابی امسال به زیر ۱۰ برسیم.

وی افزود: ۳۷۲ کمیسیون قضایی در خارج از وقت اداری با حضور حدود ۷۰ قاضی برگزار شده است، قضات استان به‌عنوان پاک‌دست‌ترین قضات کشور شناخته شده و از حیث شکایات انتظامی، گواهی رتبه اول کشوری از سوی دادسرای انتظامی قضات دریافت کرده‌اند.

رئیس سابق دادگستری چهارمحال‌ و بختیاری یادآوری شد: در حوزه مسکن کارکنان ۷۷۵ قطعه زمین در اختیار قرار گرفته که با ساخت چندطبقه به حدود ۸۰۰ واحد خواهد رسید، در صورت تحقق هدف ۳۰۰ نفر، بخش قابل توجهی از همکاران دارای مسکن خواهند شد، همچنین ۳۰ واحد مسکن ملی قبلی در مرحله ثبت‌نام قرار گرفته است.

رزم در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: ۱۳ جلسه با ۱۸ مصوبه برگزار و ۲۶ مورد بازدید انجام شده است و از ۵۷۱ متقاضی ملاقات، ۶۵ درخواست ثبت و ۲۷۷ پرونده که اقدامی روی آن‌ها صورت نگرفته بود، پیگیری شد.

وی به فعالیت‌های معاونت اجتماعی اشاره کرد و افزود: ۱۵۴۳ مورد از مخاطبین شامل مرتکبان جرائم درجه ۵ و ۶، خانواده‌های معتادان، سربازان، دانشجویان و زوجین در شرف ازدواج یا متقاضی طلاق تحت پوشش قرار گرفتند. ۴۴۵ کارگاه آموزشی برای حدود ۶۰۰۰ نفر برگزار شد، در موضوع ملاقات فرزندان طلاق، ۱۱ مورد منجر به بازگشت به زندگی و سازش گردید، نرخ صلح و سازش در پرونده‌های متقاضیان طلاق به ۲۰ تا ۴۰ درصد رسیده که بالاتر از میانگین کشوری ۱۸ درصد است.

رزم همچنین از آموزش ۳۲۸۶ دانش‌آموز و اولیا در مدارس، برگزاری دوره‌های آموزشی برای ۱۹۳۷ نفر و کارگاه‌های صدور آرای ارفاقی و تاسیسات نوین حقوقی خبر داد.

وی به راه‌اندازی موکب خدماتی در خیابان کاشانی در ماه رمضان اشاره کرد و عنوان داشت: این موکب هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ خدمات فرهنگی و میز خدمت ارائه می‌داد.

رزم افزود: در سال ۱۴۰۳، ۶۱۲۱ فقره دادرسی الکترونیکی انجام شده و صددرصد پرونده‌های کلانتری و پاسگاه‌ها (حدود ۱۰ هزار فقره) به‌صورت الکترونیک رسیدگی شده است، استان در آرای قطعی با ۹۶ درصد، تشکیل پرونده شخصیت و کمترین زمان صدور رای، رتبه برتر کشوری را در اختیار دارد، همچنین ۵۹ شعبه اضافه شده و شعب تجدیدنظر از ۱۱ به ۱۶ شعبه (۳۰ درصد افزایش) رسیده است.

وی از کسب رتبه اول کشوری در مسابقات قرآنی، طرح کارمند حامی، مشارکت در بازسازی و اشتغال زندانیان (با حدود ۸۰ درصد اشتغال محکومین) خبر داد و بر توجه به خانواده زندانیان و حقوق شهروندی تاکید کر.