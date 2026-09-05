روسیه مراکز پشتیبانی ارتش اوکراین را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شب گذشته مجتمع‌های صنایع متالورژی در دنیپروپتروفسک که تأمین‌کننده صنایع نظامی اوکراین هستند، هدف حمله قرار گرفت.

این وزارتخانه افزود: مراکز لجستیکی و یک پست برق در نیکولایف و اودسا، یک کشتی باری در بندر چرنومورسک و مرکز لجستیکی ارتش اوکراین در سویاتوپتروفسک هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، دو محل نگهداری و توزیع سوخت نیروهای مسلح اوکراین در شهرک نظامی بلیستاویتسا در فرودگاه گوستومل استان کی‌یف و مرکز اطلاعات رادیویی و فنی-رادیویی در منطقه بروواری کی‌یف هدف قرار گرفت.