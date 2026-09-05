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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا وارد مسکو شد

فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا وارد مسکو شد

فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا و داماد وی برای رایزنی درباره صلح اوکراین وارد مسکو، پایتخت روسیه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار خبرگزاری روسی ریانووستی اعلام کرد: هواپیمای حامل استیو ویتکاف فرستاده ویژ ه رئیس‌جمهوری آمریکا و جرد کوشنر ساعت ۱۲:۵۲ (به وقت مسکو) در فرودگاه ونوکووا مسکو به زمین نشست.

پیشتر، رسانه‌ها اعلام کرده بودند که ویتکاف و کوشنر پنجم تا ششم سپتامبر، نخست به مسکو پایتخت روسیه و سپس به کی‌یف پایتخت اوکراین سفر خواهند کرد.

این سفر در حالی انجام شد که «آنتون کوبیاکوف» مشاور رئیس‌جمهور روسیه اخیرا طی سخنانی گفت که نقطه بازگشت‌ناپذیر در اوکراین فرا رسیده و تنها روسیه قادر به نجات این کشور است.

رئیس جمهور آمریکا هم گفته که از اروپا خواهد خواست تا صدها میلیارد دلار هزینه شده توسط دولت بایدن برای کمک نظامی به اوکراین را بازگرداند.

کد مطلب 6937997

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