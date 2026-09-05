هدایتالله میرمرادزهی، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت اتحاد میان مسلمانان اظهار کرد: اگر مسلمانان، نه تنها در ایران بلکه در سراسر منطقه و کشورهای همسایه، با یکدیگر متحد میشدند، چنین مشکلاتی پیش نمیآمد و هیچکس نمیتوانست به آنها تعرض کند.
وی افزود: درد مسلمانان باید درد مشترک باشد و شادی و ناراحتی آنها نیز باید به یکدیگر پیوند داشته باشد. مسلمانان باید به هم اعتماد کنند و اگر در کنار یکدیگر قرار بگیرند، هیچ کشور غیرمسلمانی نمیتواند در میان آنها رخنه کند، پایگاه ایجاد کند و از خود مسلمانان علیه مسلمانان استفاده کند.
میرمرادزهی ادامه داد: کشورهای مسلمان باید متحد شوند، به یکدیگر اعتماد داشته باشند و با هم همراهی و همکاری کنند.
وی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به نیازهای داخلی کشور گفت: مسئله دوم این است که مردم باید از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی قرار داشته باشند و این اتحاد باید در همه زمینهها وجود داشته باشد.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ایران اقوام مختلف اعم از کرد، بلوچ، فارس و ترک حضور دارند، بنابراین باید به حقوق همه آنها احترام گذاشته شود و حقوقشان بهصورت عملی حفظ شود.
میرمرادزهی خاطرنشان کرد: مسئولانی که در سطح کشور، از سطوح کلان تا کوچک، مسئولیت دارند باید رفاه مردم را فراهم کنند. مردم نباید تحت فشار اقتصادی قرار داشته باشند.
میرمرادزهی گفت: زمانی که امکانات و ظرفیتهای لازم در کشور وجود دارد، مسئولان باید مشکلات را برطرف کنند. در کنار اتحاد داخلی، باید با کشورهای مسلمان، همسو و همسایه ارتباط و اعتماد متقابل وجود داشته باشد؛ یعنی ما به آنان اعتماد داشته باشیم و آنها نیز به ما اعتماد کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت همراهی کشورهای همسایه و مسلمان در شرایط جنگی و بحرانی اظهار کرد: کشورهای همسایه و مسلمان باید در چنین شرایطی پشت سر یکدیگر باشند و همراه و همگام حرکت کنند. همانگونه که بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی برای منافع مشترک خود در کنار یکدیگر قرار میگیرند و از منافع مشترک یکدیگر حمایت میکنند، مسلمانان نیز باید چنین سازوکاری داشته باشند.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی افزود: همه کشورهای مسلمان باید با یکدیگر مذاکره، مشاوره و نشست داشته باشند و در مسائل مشترک به یک موضع واحد برسند. اگر یک کشور ضربه بخورد، در واقع همه کشورهای مسلمان آسیب دیدهاند و باید این مسئله را بهصورت مشترک ببینند.
میرمرادزهی تأکید کرد: کشورهای مسلمان اگر در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوانند از ظرفیتهای مشترک خود در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سایر زمینهها استفاده کنند و مطمئن باشند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و ظرفیتهای مختلف میتوانند به پیروزی برسند.
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