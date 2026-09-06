به گزارش خبرنگار مهر، محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره توسعه مخازن زیرزمینی و مکانیزه پسماند در مناطق مختلف پایتخت توضیح داد و گفت این طرح علاوه بر ساماندهی مخازن، می‌تواند در کاهش زباله‌گردی، بوی نامطبوع و مشکلات ناشی از شیرابه نیز مؤثر باشد.

قضاتلو با اشاره به وجود حدود ۴۸ هزار مخزن پسماند در تهران اظهار کرد: در منطقه ۱۷، ۱۳ مخزن و در منطقه ۱۲ نیز حدود ۲۲ مخزن دفنی و مکانیزه داریم که در حال اجراست.

وی افزود: در منطقه ۷ نیز ۸۰ نقطه برای اجرای این طرح مشخص شده و قصد داریم به‌تدریج توسعه مخازن زیرزمینی و مکانیزه را در سطح شهر دنبال کنیم؛ البته اجرای این مخازن نسبت به مخازن معمولی هزینه بیشتری دارد و به همین دلیل باید در محورهای منتخب اجرا شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه توسعه مخازن زیرزمینی می‌تواند به کاهش زباله‌گردی و بوی نامطبوع کمک کند، ادامه داد: در مخازن جدید همچنین موضوع مدیریت شیرابه مورد توجه قرار گرفته است.

قضاتلو درباره مخازن جدید طراحی‌شده نیز گفت: در منطقه ۲ یک مخزن جدید طراحی کرده‌ایم که ۶۴ مخزن دارد؛ ۳۲ مخزن برای پسماند آبی و ۳۲ مخزن برای پسماند سبز در نظر گرفته شده است تا امکان تفکیک پسماند تر و خشک فراهم شود. همچنین درِ این مخازن به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان برداشت زباله از داخل آن وجود نداشته باشد و این موضوع نیز به کاهش زباله‌گردی کمک می‌کند.

وی تأکید کرد: البته برای رسیدن به عدد مورد نظر در زمینه توسعه مخازن زیرزمینی همچنان فاصله داریم و اجرای این طرح به‌تدریج دنبال خواهد شد.