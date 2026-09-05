به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب الله شعبانی موثقی ظهر شنبه در نشست با نمایندگان تشکل‌های مردمی استان ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی جوانان، اظهار کرد: مطالب و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان تشکل‌ها از مسائل و آسیب‌های اجتماعی گرفته تا موضوع ازدواج جوانان دغدغه مسئولان است و باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از اولویت‌های تعیین‌شده در سند فرهنگی استان همدان با دغدغه‌ها و مطالبات جوانان و تشکل‌های مردمی همسو است که این نزدیکی اهداف نویدبخش اقدامات موثرتر در حوزه جوانان خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تاکید بر ضرورت توجه جدی به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، تصریح کرد: سمن‌ها و تشکل‌های مردمی باید جدی گرفته شوند چراکه جوانان توانایی پیشبرد بسیاری از امور را دارند و مسئولان باید به این ظرفیت اعتماد کنند.

آیت‌الله شعبانی موثقی سمن‌ها را به هم‌افزایی و پرهیز از رقابت تشویق کرد و گفت: همکاری و استفاده از ظرفیت‌های مشترک می‌تواند منجر به اقدامات موثرتری شود.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد و حسینیه‌ها برای فعالیت جوانان تاکید کرد و خواستار واگذاری این فضاها به جوانان در صورت دارا بودن امکانات لازم شد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان خاطرنشان کرد: اولویت‌سنجی در مسائل و ایجاد هم‌افزایی میان تشکل‌ها و دستگاه‌های مسئول زمینه را برای حل بهتر مسائل جوانان فراهم می‌کند.