به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای تخلفات تیم ها در بازی های هفته چهارم و سوم لیگ برتر فصل جاری را مشخص کرد که به شرح زیر است:
* چادرملو: یک میلیارد تومان جریمه و برگزاری یک دیدار با حضور صرفا تماشاگران زن بهدلیل تاخیر در ورود به زمین، پرتاب اشیا و بطری و سر دادن شعار علیه بازیکنان تراکتور
* پرسپولیس: ۱۵۰ میلیون جریمه برای استفاده از مواد آتشزا و سر دادن شعار علیه بازیکنان حریف و ورود تماشاگر به زمین در بازی با ملوان
* فولاد: ۲۰۰ میلیون جریمه بابت بهدلیل تاخیر در ورود به زمین، پرتاب اشیا و بطری به سمت بازیکنان و تماشاگران استقلال منجر به توقف بازی
* استقلال: ۱۵۰ میلیون جریمه برای پرتاب بطری به سمت تماشاگران حریف و سر دادن شعار علیه مقام رسمی مسابقه با فولاد
* سیدمهدی رحمتی: ۱۰۰ میلیون تومان جریمه بهدلیل مصاحبه پس از دیدار با سپاهان
*سپاهان: 30 میلیون تومان جریمه به دلیل حضور تماشاگر در داخل زمین در دیدار با گل گهر سیرجان
نظر شما