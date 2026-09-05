  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

جریمه انضباطی لیگ برتری‌ها به دلیل تخلفات تماشاگران و یک مصاحبه!

جریمه انضباطی لیگ برتری‌ها به دلیل تخلفات تماشاگران و یک مصاحبه!

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص تخلفات برخی بازی های فصل جاری لیگ برتر اعلام رای کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای تخلفات تیم ها در بازی های هفته چهارم و سوم لیگ برتر فصل جاری را مشخص کرد که به شرح زیر است:

* چادرملو: یک میلیارد تومان جریمه و برگزاری یک دیدار با حضور صرفا تماشاگران زن به‌دلیل تاخیر در ورود به زمین، پرتاب اشیا و بطری و سر دادن شعار علیه بازیکنان تراکتور

* پرسپولیس: ۱۵۰ میلیون جریمه برای استفاده از مواد آتش‌زا و سر دادن شعار علیه بازیکنان حریف و ورود تماشاگر به زمین در بازی با ملوان

* فولاد: ۲۰۰ میلیون جریمه بابت به‌دلیل تاخیر در ورود به زمین، پرتاب اشیا و بطری به سمت بازیکنان و تماشاگران استقلال منجر به توقف بازی

* استقلال: ۱۵۰ میلیون جریمه برای پرتاب بطری به سمت تماشاگران حریف و سر دادن شعار علیه مقام رسمی مسابقه با فولاد

* سیدمهدی رحمتی: ۱۰۰ میلیون تومان جریمه به‌دلیل مصاحبه پس از دیدار با سپاهان

*سپاهان: 30 میلیون تومان جریمه به دلیل حضور تماشاگر در داخل زمین در دیدار با گل گهر سیرجان

کد مطلب 6937661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها