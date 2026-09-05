کرمانشاه- فرمانده انتظامی اسلام‌آبادغرب از دستگیری یک سارق زن و کشف چندین دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه خبر داد و گفت: متهم به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.