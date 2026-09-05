  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

سارق موبایل‌قاپ باغ رضوان اسلام‌آبادغرب در دام پلیس افتاد

سارق موبایل‌قاپ باغ رضوان اسلام‌آبادغرب در دام پلیس افتاد

کرمانشاه- فرمانده انتظامی اسلام‌آبادغرب از دستگیری یک سارق زن و کشف چندین دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه خبر داد و گفت: متهم به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.

سرهنگ حیدر حق‌جویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت گوشی تلفن همراه از بانوان در مراسم‌های برگزارشده در باغ رضوان اسلام‌آبادغرب، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی اسلام‌آبادغرب با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی باند سارقان موبایل شدند و در ادامه طی عملیاتی، یکی از اعضای این باند که یک سارق زن بود را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌آبادغرب تصریح کرد: در بازرسی از متهم چندین دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی کشف شد و متهم در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب ۱۰ فقره سرقت موبایل اعتراف کرد.

حق‌جویان خاطرنشان کرد: تلاش مأموران انتظامی برای شناسایی و دستگیری دیگر اعضای این باند سرقت همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6938090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها