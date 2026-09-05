سرهنگ حیدر حقجویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت گوشی تلفن همراه از بانوان در مراسمهای برگزارشده در باغ رضوان اسلامآبادغرب، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی اسلامآبادغرب با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی باند سارقان موبایل شدند و در ادامه طی عملیاتی، یکی از اعضای این باند که یک سارق زن بود را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اسلامآبادغرب تصریح کرد: در بازرسی از متهم چندین دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی کشف شد و متهم در جریان بازجوییها به ارتکاب ۱۰ فقره سرقت موبایل اعتراف کرد.
حقجویان خاطرنشان کرد: تلاش مأموران انتظامی برای شناسایی و دستگیری دیگر اعضای این باند سرقت همچنان ادامه دارد.
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