نماینده حزب الله: تسلیم شدن در قاموس ما نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، حسین الحاج حسن نماینده وابسته به حزب الله در پارلمان لبنان تاکید کرد که گزینه تسلیم شدن در قاموس ما تسلیم شدن وجود ندارد و ما خواهان تداوم مقاومت و ثبات با وجود تمام فشارها هستیم.

وی اضافه کرد: حزب الله به هم پیمانی با ایران و تکیه به قدرت این کشور افتخار می کند. ایران حامی حزب الله باقی خواهد ماند.

الحاج حسن تصریح کرد: مقاومت پروژه نابودی این جریان را خنثی کرد. ورود حزب الله به جنگ در سال ۲۰۲۶ بعد از عدم اجرای تعهدات حاکمیت لبنان صورت گرفت و حزب الله همچنان قدرتمند است.

وی بیان کرد: شاهد این موضوع نیز میزان توجه آمریکا، رژیم صهیونیستی و مجامع بین المللی به موضوع لبنان است.