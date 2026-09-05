به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، در نشست تخصصی کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح دستاوردهای اخیر این سازمان، ابعاد جدیدی از حکمرانی هوشمند و برنامههای تحولآفرین این مجموعه را ترسیم کرد.
محمودزاده با تبیین وضعیت فعلی مدارس غیردولتی، از فعالیت بیش از ۲۱ هزار مرکز آموزشی و مدرسه غیردولتی در سراسر پهنه سرزمینی کشور خبر داد.
وی با تأکید بر نقش بیبدیل این مراکز در نظام تعلیم و تربیت رسمی، اعلام داشت: «سازمان مدارس غیردولتی با پوشش جامع ۲.۵ میلیون دانشآموز در بخش رسمی و بهرهمندی ۱.۵ میلیون نفر دیگر از ظرفیتهای آموزشی، زبانسراها و مراکز علمی آزاد، به عنوان یکی از ستونهای اصلی نظام تعلیم و تربیت، در حال خدمترسانی به آیندهسازان ایران اسلامی است.» ایشان همچنین ضمن تقدیر از مدارس خیریه و عامالمنفعه که بدون دریافت شهریه، چراغ علمآموزی را در مناطق محروم روشن نگاه داشتهاند، بر گسترش این رویکرد خیرخواهانه تأکید ورزید.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش استراتژیک این سازمان در اشتغالزایی تخصصی کشور اشاره کرد. وی با برشمردن حضور ۲۱۰ هزار نیروی متخصص و آزاد که با مدارج عالی علمی (کارشناسی، ارشد و دکتری) در این مدارس مشغول به کار هستند، تصریح کرد: «بخش غیردولتی آموزش و پرورش، امروز بزرگترین کارفرمای تحصیلکردگان دانشگاهی است و این حجم از اشتغالزایی تخصصی، شاخصی است که باید بیش از پیش مورد حمایت نظام بانکی و اقتصادی کشور قرار گیرد.»
عصر رتبهبندی هوشمند و انقلاب در شفافیت
محمودزاده با تشریح ابعاد طرح ملی آموزش هوش مصنوعی گفت: این برنامه در پنج قطب کشوری دنبال میشود و جامعه هدف آن حدود یک میلیون دانشآموز و دویست و ده هزارمعلم مدارس غیردولتی است. آموزش دانشآموزان در چهار مرحله پیشبینی شده و در کنار آموزشهای تخصصی، فرآیندهای رقابتی، مقایسهای و بازیوارسازی نیز برای شناسایی استعدادها و ظرفیتهای برتر مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزیر با معرفی «طرح رتبهبندی هوشمند مدارس» به عنوان یک اقدام نوآورانه در تاریخ آموزش و پرورش کشور، افزود: «از مهرماه سال جاری، نظام رتبهبندی مدارس غیردولتی با بهرهگیری از هوش مصنوعی و توان شرکتهای دانشبنیان اجرایی خواهد شد. در این مدل نوین، دخالتهای انسانی به حداقل رسیده و شاخصهای کیفی مدارس با دقتی بیسابقه مورد ارزیابی قرار میگیرند تا شاهد ارتقای واقعی کیفیت آموزشی باشیم.»
محمودزاده به برنامههای راهبردی در حوزه پرورشی و دینی اشاره کرد و افزود: «اجرای طرح ارتقای آموزش قرآن (طرح اتقان) ویژه آموزگاران دوره ابتدایی در سراسر کشور با همکاری شورای عالی قرآن و همچنین برنامهریزی دقیق با همکاری ستاد اقامه نماز برای تعمیق باورهای دینی و ترویج فرهنگ اقامه نماز در مدارس غیردولتی با استفاده از ظرفیتهای استانی با جدیت دنبال میشود.»
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در تشریح اقدامات پیشگیرانه در حوزه سلامت روان دانشآموزان خاطرنشان کرد: «اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (طرح نماد) با هدف رصد، پایش و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و آسیبهای روانی و اجتماعی در دست اجراست. در این طرح، آموزشهای تخصصی برای مشاوران، مدیران، مربیان و اولیا ارائه میشود تا مداخلات مؤثر بهموقع صورت گیرد؛ خوشبختانه پایش وضعیت دانشآموزان بهصورت ۱۰۰ درصدی انجام شده تا برنامهها متناسب با نیاز هر منطقه و بوم تدوین شود.»
حکمرانی مقتدرانه و مقابله با تعارض منافع
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، با تأکید بر لزوم صیانت از اعتماد عمومی، به رویکردهای نظارتی این سازمان اشاره کرد. وی ضمن تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تعارض منافع، خاطرنشان ساخت: «بخشنامهها و دستورالعملهای سختگیرانهای برای تمامی مدیران کل و مسئولان مشارکتها تدوین شده است. همچنین با حضور نمایندگان محترم مجلس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در شوراهای نظارت، اصل شفافیت و پاسخگویی، رکن اصلی تمام فرآیندهای تصمیمگیری ماست.»
محمودزاده در ادامه به تشریح پیگیریهای انجامشده در راستای تقویت بنیه مالی مدارس پرداخت و اظهار داشت: «تأمین منابع مالی جهت تجهیز فضاهای آموزشی، نوسازی امکانات و پرداخت بهینه حقوق فرهنگیان، از اولویتهای حیاتی ماست. در همین راستا، پیگیریهای مستمری با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای بهرهمندی از اعتبارات تبصره ۱۸ و تسهیلات ماده ۱۰ جهت تأمین ۳۵ تا ۵۰ درصد نیازهای مالی مؤسسان و مدیران مدارس در دستور کار جدی سازمان قرار دارد تا هیچ واحد آموزشی به دلیل محدودیتهای مالی در مسیر تعالی باز نماند.»
در ادامه پیگیریهای صورتگرفته جهت ارتقای وضعیت مدارس و مراکز غیردولتی و رفع چالشهای پیشروی ذینفعان این حوزه، موارد مهم و سرنوشتسازی در صحن کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت پیگیریهای بعدی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس تصمیمات اخذشده در این نشست، مهمترین مصوبات تصویبشده جهت پیگیری به شرح زیر اعلام میگردد:
معافیت مدارس غیردولتی از پرداخت عوارض شهرداریها
با استناد به ماده ۱۹ تاسیس مدارس غیردولتی ، مقرر شد تفاهمنامه ای با وزارت کشور منعقد و طی بخشنامهای که بر اساس آن، شهرداریها ملزم به رعایت معافیت کامل مدارس غیردولتی از پرداخت هرگونه عوارض خواهند بود، به تمامی شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردد.
با هدف امنیت شغلی و پوشش حمایتی از معلمان مدارس غیردولتی، مقرر شد بیمه این عزیزان جزو بیمههای حمایتی دولت محسوب شده و با ضریب پایین با همکاری سازمان تامین اجتماعی محاسبه گردد. منابع مالی مربوط به این تصمیم نیز در بودجه سال ۱۴۰۶ گنجانده و لحاظ خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۰، بانکهایی که پیش از این مکلف به اعطای تسهیلات به مدارس و مراکز غیردولتی شده بودند اما در انجام آن تعلل داشتند، ملزم به اجرای قانونی وظایف خود شده و تذکرات لازم را دریافت خواهند کرد. همچنین بانک مرکزی مکلف گردید میزان اعتبار و تسهیلات اختصاصیافته به مدارس و مراکز غیردولتی را بهطور دقیق تعیین و شفافسازی کند.
تسری احکام ماده ۱۹ به تمامی «مراکز» غیردولتی
با اصلاحات صورتگرفته در مفاد و بندهای ماده ۱۹، ظرفیتها و حمایتهای مندرج در این ماده که پیش از این صرفاً شامل «مدارس» میشد، گسترش یافته و از این پس شامل تمامی «مراکز غیردولتی» نیز خواهد شد و این مراکز نیز از تسهیلات و حمایتهای قانونی مربوطه برخوردار میگردند.
این مصوبات گامی بلند و اساسی در جهت تحقق عدالت آموزشی، حمایت از معلمان حوزه غیردولتی و تسهیل مسیر مشارکتهای مردمی در نظام آموزش و پرورش کشور به شمار میرود.
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