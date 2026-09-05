به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در بیستویکمین همایش ملی تعاونیها، با اشاره به ظرفیتهای موجود برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان گفت: پرسش مهم این است که چگونه میتوان تعاون را از یک قالب حقوقی برای تشکیل بنگاه، به ابزاری واقعی برای توانافزایی اقتصادی زنان تبدیل کرد.
وی با بیان اینکه ظرفیت ایجادشده از مسیر آموزش و سرمایهگذاری علمی زنان هنوز به اندازه کافی به فعالیت اقتصادی تبدیل نشده است، اظهار داشت: یکی از مسیرهای مهم برای تبدیل این ظرفیت به فعالیت اقتصادی، حوزه تعاون است؛ چراکه تعاونیها میتوانند زمینهای برای ایجاد اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصتهای اقتصادی برای زنان فراهم کنند.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه توانافزایی اقتصادی زنان صرفاً به معنای افزایش تعداد زنان شاغل یا تعداد تعاونیهای ثبتشده نیست، تصریح کرد: هدف این است که زنان درآمد پایدار داشته باشند، بر درآمد و داراییهای خود کنترل داشته باشند، در تصمیمهای اقتصادی نقشآفرین باشند، از امنیت شغلی برخوردار شوند و در زندگی اقتصادی و اجتماعی خود نقش فعال و مبتنی بر انتخاب داشته باشند.
بهروزآذر با بیان اینکه در حوزه تعاون صرفاً به دنبال ایجاد شغل نیستیم، خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد اشتغال پایدار و با کیفیت، افزایش عاملیت اقتصادی زنان و تقویت مشاغل خانوادهمحور است. شرایط اقتصادی امروز باعث شده اقتصاد خانواده دیگر مسئلهای نباشد که یک نفر به تنهایی بار آن را بر دوش بکشد و افزایش تمایل زنان به فعالیت اقتصادی و کسب درآمد، بخشی از واقعیت جدید خانوادههاست.
وی با اشاره به ظرفیت موجود در بخش تعاون ابراز داشت: حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار زن در تعاونیها فعال هستند و ظرفیت اشتغال ایجادشده برای زنان در این تعاونیها بیش از ۱۲۰ هزار نفر است؛ این ارقام نشان میدهد زیرساخت اولیه و ظرفیت اجتماعی قابلتوجهی وجود دارد، اما تنها حدود ۴۶ درصد تعاونیهایی که زنان در آنها فعال هستند، در حال بهرهبرداریاند و بخش دیگری از آنها متوقف شده یا در مراحل اجرا قرار دارند.
به گفته معاون رئیسجمهور، شاید مهمترین قدم این باشد که به تعاونیهای ثبتشده کمک کنیم فعال شوند و تعاونیهای موجود را به بنگاههای پایدار تبدیل کنیم؛ برای این منظور باید بنگاهها را به بازار، سرمایه، فناوری و زنجیره ارزش متصل کرد.
بهروزآذر با بیان اینکه سیاست دولت چهاردهم در حوزه زنان و تعاون، عبور از ثبت تعاونی و حرکت به سمت توسعه تعاونیهاست، ابراز داشت: یکی از راهبردهای جدی دولت، تبدیل تعاونیهای کوچک به شبکههای بزرگتر و ارائه حمایتها به شکل شبکهای است.
وی با اشاره به حضور پررنگ زنان در تعاونیهای بخش صنعت بیان کرد: این موضوع نشان میدهد زنان با اقتصاد واقعی، اقتصاد محلی و ظرفیتهای بومی کشور در ارتباط هستند و اگر به دنبال الگویی برای توانافزایی اقتصادی زنان هستیم، این الگو نمیتواند در همه شهرها و استانها یکسان باشد. ظرفیت اقتصادی و اجتماعی هر منطقه متفاوت است و تعاونیهای فعال در حوزه صنایع دستی، کشاورزی یا مناطق مرزی، هر یک به سیاست و حمایت متناسب با ظرفیت همان منطقه نیاز دارند.
معاون رئیسجمهور، دسترسی به بازار را یکی دیگر از مسائل اصلی تعاونیها دانست و یادآور شد: موضوع بازار را در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از محورهای مهم دنبال میکنیم و طرح «هزار بازار، هزار میدان» نیز در همین راستا آغاز شده است؛ با این حال، این اقدام کفایت نمیکند و باید برای دسترسی تعاونیها به بازارهای محلی، منطقهای و بینالمللی و اتصال محصولات آنها به شبکه صادرات تلاش کرد.
بهروزآذر با اشاره به دشواری دسترسی زنان به منابع مالی، بهویژه به دلیل مشکلات مربوط به وثیقه عنوان کرد: سقف ضمانت تسهیلات برای زنان سرپرست خانوار دهکهای یک تا پنج، که بیشترین مشکل را در این زمینه دارند، از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. ممکن است این عدد در نگاه اول چندان زیاد به نظر نرسد، اما همین افزایش سهبرابری میتواند گره از کار بسیاری از زنانی که تمایل و اشتیاق به کارآفرینی دارند باز کند.
وی همچنین از افزایش اعتبار صندوق به یکهزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: این اقدامات گامهایی است که برای افزایش حضور زنان در اکوسیستم اقتصادی و زنجیره ارزش به صورت مرحلهبهمرحله دنبال میشود.
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