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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

هفته پنجم لیگ بیست‌وششم؛

موعود بنیادی‌فر داور دربی ۱۰۷ پایتخت شد

موعود بنیادی‌فر داور دربی ۱۰۷ پایتخت شد

موعود بنیادی‌فر به عنوان داور دیدار روز چهارشنبه استقلال و پرسپولیس انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران بازی‌های هفته پنجم فصل جاری لیگ برتر مشخص شدند که به شرح زیر است:

سه‌شنبه دهم شهریور
*استقلال خوزستان_ چادرملو
داور:حسین زمانی کمک‌ها:محمد صالح عرب ابادی، میلاد قاسمی و علی بای ناظر: محمد رضا فلاح داور VAR: مهناز ذکایی کمک: ریحانه شیرازی
*گل گهر - آلومینیوم
داور: حسین حسینی کمک‌ها: حمید رضا افشون، علیرضا صیاد و میثم صفاری ناظر: احمد صالحی داورVAR: محمدرضا تارخ کمک: بهاره سیفی
*شمس آذر - تراکتور
داور: علی سام کمک‌ها: امین زاهدی، میلاد لطفی و مهرداد خسروی ناظر: رضا سخندان داور VAR: شهاب محمدی کمک: آتنا لشنی
چهارشنبه ۱۱ شهریور
*خیبر خرم‌آباد- فولاد خوزستان
داور: پیام حیدری کمک ها: فرهاد فرهادپور، محسن بابایی و شبیر بهروزی ناظر: نادر جعفری داورVAR: کیوان علیمحمدی کمک: مصطفی بینش
*ملوان - نساجی
داور: امیر ایار کمک‌ها: فرهاد مروجی، علیرضا طاهرخانی و ناصر جنگی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داورVAR: علی سام کمک: فرهاد امینی
*ذوب‌آهن- پیکان
داور: محمدعلی صلاحی کمک‌ها: مرتضی یوسف‌شهریاری و وحید هلیرودی و رسول اولیایی ناظر: حسین نجاتی داورVAR: مهناز ذکایی کمک: شاهین یزدانی
*استقلال تهران - پرسپولیس
داور: موعود بنیادی‌فر کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، بهمن عبداللهی و سیدرضا مهدوی ناظر: اسماعیل صفیری داورVAR: میثم حیدری کمک: علی احمدی
*صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان
داور: وحید زمانی کمک‌ها: علی اکبر نوری، فرزاد ایمانی‌نژاد و حامد سیری ناظر: تورج عیوض‌محمدی داورVAR: ایمان کهیش کمک: فرزاد منصوری
پنجشنبه ۱۲ شهریور
*فجرسپاسی شیراز - مس شهربابک
داور: مسعود حقیقی کمک‌ها: بهزاد پناهی، علیرضا معینی و بهمن ممشلی ناظر: محسن ترکی داورVAR:غلامرضا ادیبی کمک: آبان نصیری
کد مطلب 6933519

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