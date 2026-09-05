پرواز تهران - تونس دوباره برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین کاشف‌آذر، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، با اعلام ازسرگیری پروازهای مسیر تهران ـ تونس اظهار کرد: در راستای توسعه و تقویت شبکه پروازهای بین‌المللی، این مسیر دوباره در برنامه عملیاتی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) قرار گرفته است.

وی افزود: پرواز MRJ4843 به مقصد تونس، ساعت ۸ صبح امروز شنبه ۱۴ شهریور از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انجام شد و این مسیر در حال حاضر به‌صورت هفتگی و در روزهای شنبه برقرار است.

کاشف‌آذر با بیان اینکه این پرواز پیش از این در روزهای جمعه انجام می‌شد، گفت: آخرین پرواز این مسیر در برنامه قبلی، جمعه ۱۹ تیرماه انجام شده بود و با ازسرگیری مجدد، پرواز تهران ـ تونس با برنامه جدید روزهای شنبه در شبکه پروازی شهر فرودگاهی قرار گرفته است.

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: توسعه مقاصد پروازی و تقویت ارتباطات هوایی با کشورهای مختلف از اولویت‌های شهر فرودگاهی است و ازسرگیری این مسیر می‌تواند در تسهیل تردد مسافران و تقویت تعاملات گردشگری و اقتصادی میان ایران و تونس مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود، توسعه شبکه پروازهای بین‌المللی و افزایش دسترسی مسافران به مقاصد مختلف جهان را دنبال می‌کند.