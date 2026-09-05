وزش باد شدید و احتمال گردوخاک در تهران طی روزهای آینده

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد یا افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از اواخر وقت یکشنبه ۱۵ شهریور در مناطق جنوبی و غربی استان، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و گاهی احتمال گردوخاک مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: از بعدازظهر دوشنبه ۱۶ شهریور در مناطق شمالی استان، به‌ویژه ارتفاعات بالادست، و طی روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور در سطح استان، گاهی افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

خورشیدی همچنین از افزایش نسبی دما در سطح استان طی امروز خبر داد و گفت: آسمان تهران فردا ۱۵ شهریور صاف و از بعدازظهر همراه با افزایش باد خواهد بود و کمینه دما ۱۵ و بیشینه دما ۲۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان تهران طی دوشنبه ۱۶ شهریور کمی ابری و از بعدازظهر همراه با افزایش ابر خواهد بود و در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. کمینه دمای تهران در این روز ۱۴ و بیشینه دما ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.