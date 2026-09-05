افتتاح ۱۳۰ میلیارد تومان طرح عمرانی و خدماتی در ثمرین اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام عبدی در آیین افتتاح طرحهای عمرانی و خدماتی بخش ثمرین اردبیل اظهار کرد: پروژه آبرسانی به روستای جبهدار که یکی از مهمترین طرحهای اجرا شده در این منطقه است، با اعتباری بالغ بر ۱۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به مرحله بهرهبرداری رسید. این طرح حیاتی، مشکل دسترسی ۵۳۰ خانوار با جمعیتی بیش از ۱۷۵۰ نفر را به آب آشامیدنی پایدار و سالم برطرف نموده و گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت زندگی ساکنان این روستا محسوب میشود.
وی با اشاره به اهمیت بالای این پروژهها، ضمن تقدیر از تلاشهای و حمایت های علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ، با تاکید بر اینکه خدمترسانی به مردم اولویت اصلی است، افزود: ما وظیفه داریم تا با تمام توان در جهت رفع نیازها و ارتقاء سطح رفاه و آسایش اهالی منطقه ثمرین گام برداریم و افتتاح این پروژهها تنها بخشی از تعهدات ما در قبال مردم شریف بخش ثمرین شهرستان اردبیل است
بخشدار ثمرین همچنین بر عزم جدی مجموعه بخشداری و سایر دستگاههای اجرایی برای پیگیری و اجرای طرحهای آتی تاکید کرد و گفت: با برنامهریزیهای صورت گرفته و با حمایت مسئولان ، شاهد اجرایی شدن پروژههای بیشتری در حوزههای مختلف از جمله بهداشت، زیرساختهای عمرانی و توسعه اقتصادی در منطقه خواهیم بود تا بتوانیم گامی مؤثرتر در جهت پیشرفت و آبادانی بخش ثمرین برداریم.
عبدی از حضور مسئولان و مردم در این مراسم قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که اینگونه اقدامات، رضایتمندی هرچه بیشتر شهروندان را به همراه داشته باشد و زمینه ساز توسعه همهجانبه منطقه گردد. در مجموع، این افتتاحیه با سرمایهگذاری قابل توجه و با هدف بهبود زیرساختهای اساسی و ارتقاء سطح خدمات در بخش ثمرین صورت گرفته است.
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