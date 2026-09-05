آغاز رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سید سجاد خلفوند ظهر امروز شنبه در حاشیه بازدید از فعالیت برخی گروههای جهادی از آغاز رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» خبر داد و اظهار کرد: برنامههای «جهادگران فاطمی ۶» با محوریت پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج و همچنین قرارگاههای عملیات جهادی در سطوح پهنهای، منطقهای و محلهای اجرا از ۱۳ تا ۲۳ شهریور در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه این رزمایش طیف گستردهای از خدمات جهادی را در برمیگیرد، افزود: جهادگران بسیجی در عرصههایی از جمله پزشکی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، کشاورزی و دامپروری و سایر حوزههای خدمترسانی فعالیت خواهند کرد و بخش قابلتوجهی از خدمات در مناطق کمبرخوردار و روستاهای هدف استان ارائه میشود.
مسئول سازمان بسیج سازندگی لرستان، ادامه داد: تعمیر و مرمت منازل، شادابسازی و بهسازی مدارس، ارائه خدمات پزشکی، اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی و اهدای لوازمالتحریر به دانشآموزان نیازمند، از جمله مهمترین برنامههای پیشبینیشده در این رزمایش است.
سرگرد خلفوند با اشاره به گستردگی مشارکت جهادگران در این رویداد، بیان کرد: در رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» بیش از ۴۰۰ گروه جهادی با حضور حدود سه هزار جهادگر بسیجی در نقاط مختلف استان فعالیت خواهند کرد.
وی روحیه جهادی، خدمت بیمنت به مردم و کمک به رفع محرومیت را از مهمترین اهداف این رزمایش برشمرد و تصریح کرد: جهادگران بسیجی با حضور میدانی در مناطق مختلف لرستان، تلاش میکنند بخشی از نیازهای مردم مناطق کمبرخوردار را برطرف کرده و جلوهای از همدلی، ایثار و مسئولیتپذیری اجتماعی را به نمایش بگذارند.
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