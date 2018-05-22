هرمزگان صادر کننده شناورهای دریایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اله مراد عفیفی پور طی سخنانی ضمن اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت حمایت از تولیدات داخلی در سال ۹۷ و برنامه های حمایتی دولت در این خصوص، اظهار داشت: با توجه به تدابیر اتخاذ شده و تمهیدات صورت گرفته توسط سازمان بنادر و دریانوردی نه تنها روند واردات شناورهای سنتی شامل لنج های چوبی و فایبر گلاس باری و صیادی متوقف شده بلکه هم اکنون این استان به جایگاه مهم صادر کننده این شناورها در منطقه خلیج فارس نیز دست یافته است.

وی افزود: در نیمه دوم سال ۹۶، دو فروند لنج فایبرگلاس باری و صیادی به ترتیب به طول ۵۶ متر و ۲۵.۵ با نظارت کارشناسان اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناوران اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در داخل استان تولید و به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس صادر شد.

عفیفی پور اضافه کرد: در سال جاری نیز کار ساخت دو فروند لنج باری فایبرگلاس به طول ۳۳ متر به پایان رسیده و این شناورها هم اکنون در مرحله طی شدن فرآیند صادرات به کشورهای همسایه جنوبی ایران قرار دارند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: شناورهای تولید شده در کارگاه های لنج سازی استان هرمزگان مطابق با قوانین و مقررات و تحت کلاس رده بندی موسسات ایرانی تولید و صادر می شوند.

وی خاطرنشان کرد: اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناوران به عنوان یکی از قسمت های واحد دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان متولی پیگیری و اجرای مقررات ملی و بین المللی و تمامی امور مربوط به نظارت بر ساخت شناور در کارگاه ها و کارخانجات شناورسازی استان و همچنین ارائه خدمات ثبتی به شناوران تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران است.

عفیفی پور یادآور شد: استان هرمزگان با بهره مندی از ۶۰ کارگاه فعال تولید شناورهای چوبی، فایبر گلاس، فلزی و آلومینیومی یکی از قطب های سازنده شناورهای دریایی در کشور محسوب می شود که این شناورها با نظارت کارشناسان مجرب و متخصص سازمان بنادر و با رعایت استانداردهای بین المللی تحت کلاس های موسسات رده بندی ایرانی تولید می شوند.