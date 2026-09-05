به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه امروز با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکره‌کنندگان آمریکایی دیدار خواهد کرد.

دیمیتری پسکوف به خبرگزاری تاس گفت این دیدار برای امروز برنامه‌ریزی شده است. پسکوف در پاسخ به این پرسش که آیا پوتین امروز با ویتکاف و کوشنر دیدار خواهد کرد، گفت: «بله، چنین دیداری برای امروز برنامه‌ریزی شده است.»

هواپیمای حامل ویتکاف و کوشنر ساعت ۱۲:۵۲ به وقت مسکو در پایتخت روسیه به زمین نشست.

کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در فرودگاه از ویتکاف و کوشنر استقبال کرد. فرستادگان آمریکا پس از مسکو قرار است راهی کی‌یف شوند.