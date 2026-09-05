به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز شنبه در سخنانی، «روز مسکو» را به ساکنان این شهر و تمامی مردم روسیه تبریک گفت.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص گفت: مسکو نیز همچون سایر نقاط روسیه، امروز نیروهای خود را برای دفاع از میهن بسیج کرده است. ده‌ ها هزار تن از اهالی مسکو در منطقه عملیات ویژه نظامی مشغول خدمت هستند. مسکو در عرصه‌ های علم و صنعت، نقشی حیاتی در تضمین حاکمیت فناورانه روسیه ایفا می‌کند.

ولادیمیر پوتین در این خصوص ادامه داد: عملیات احداث خط آهن سریع‌السیر میان مسکو و سن‌پترزبورگ با شتابی تمام در جریان است. طی سال‌ های آینده، سامانه حمل‌ و نقل سریع، پایتخت را به مراکز اداری ۱۰ منطقه همجوار متصل خواهد کرد.

پوتین در ادامه از سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو به خاطر خدماتش در توسعه پایتخت تشکر کرد.

پوتین دریافت عنوان «قهرمان کار» را به سوبیانین تبریک گفت.

وی از ساکنان مسکو قدردانی کرد و گفت: ما با هم بر هر چالشی غلبه خواهیم کرد. مسکو در حال تعیین استانداردهای پیشرفته‌ ای برای توسعه است. مسکو روح تمام روسیه و موتور محرک توسعه آن است. دشواری‌ها و چالش‌ها گذرا و موقتی هستند، اما مسکو و روسیه جاودانه‌اند.