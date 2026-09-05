تیم بدمینتون دختران دانش آموز استان بوشهر نایب قهرمان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر در پیامی ضمن تبریک کسب این مقام ارزشمند گفت: کسب مقام نائب قهرمانی بدمینتون دانشآموزان دختر متوسطه اول بوشهر در منطقه ۶ کشور را به شما، دانش آموزان ورزشکار، مربیان گرانقدر، کادر اجرایی زحمتکش و خانوادههای ارجمندتان تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
غلامرضا دانشفر، افزود: این افتخارآفرینی، نشان از همت بلند، تلاش مستمر، روحیه تیمی مثالزدنی و استعدادهای درخشان دانشآموزان استان بوشهر دارد و برگ زرین دیگری بر افتخارات حوزه ورزش آموزش و پرورش استان افزوده است.
بیشک، این موفقیت حاصل پشتکار، خودباوری و تعهد شما عزیزان بوده است که توانستهاید در این سطح از مسابقات، نماینده شایستهای برای استان سرافراز بوشهر باشید.
امید است با اتکا به الطاف الهی و با تداوم این روند رو به رشد، شاهد درخشش روزافزون شما در عرصههای علمی، فرهنگی و ورزشی میهن عزیزمان باشیم.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر نیز، ضمن تبریک و تهنیت به دانشآموزان و کادر فنی این تیم، اظهار داشت: موفقیت تیم بدمینتون دختران منطقه سعدآباد، فراتر از یک کسب مقام ورزشی، نشانی از توانمندی، نظم و روحیه پولادین دانشآموزان بوشهری است.
علی فکی افزود: ما در مدیریت آموزش و پرورش استان، همواره بر حمایت از استعدادهای ورزشی و ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی آنها تأکید داریم. این پیروزی، پاداش تلاشهای بیوقفه مربیان و پشتکار دانشآموزانی است که با هدف سربلندی استان، تمرین کردهاند. امیدواریم این درخشش، جرقهای برای شکوفایی بیشتر استعدادهای جوان در سایر رشتههای ورزشی باشد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر در پایان خاطر نشان کرد: این پیروزی، تجلی نظم و اراده دانشآموزان ماست. ما با حمایت از این استعدادها، مسیر آینده را روشن میکنیم. تبریک به خانوادهها و کادر فنی این تیم قهرمان است.
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